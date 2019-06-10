Aydınlık gazetesinden İsmet Özçelik'e konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş'in bayram sonrası gündeminin "kamu toplu sözleşmeleri, kıdem tazminatı, Tank-Palet Fabrikası'nın durumu ve Emeklilikte Yaşa Yakılanlar (EYT)" olduğunu bildirdi. Atalay, "Türkiye'nin ve Türk-İş'in gündemindeki bir başka konu da EYT'lilerin durumu. EYT'liler içinde çok zor durumda olanlar var. Yaşı 45-50'ye gelmiş iş bulamayan ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlar bulunuyor. Bu, ciddi bir sorun. Bu şekilde devam etmesi toplumun önemli bir yarası. Bir çare bulunması gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik durumu bahane ediliyor. Ama bir yerden başlanması zorunlu" dedi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş'in bayram sonrası gündeminin "kamu toplusözleşmeleri, kıdem tazminatı, Tank-Palet Fabrikası'nın durumu ve Emeklilikte Yaşa Yakılanlar (EYT)" olduğunu bildirdi. Atalay, kamu toplusözleşmelerinde enflasyon altında bir zammı konuşmayacaklarını söyledi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Aydınlık'a yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde gündemlerindeki konular hakkında bilgi verdi. 1 Mayıs kutlamalarını işçilerin yoğun katılımıyla yaptıklarını ve Türk-İş'in gündemdeki konulara ilişkin tavrını açıkladıklarını kaydeden Atalay, işçinin, ülke çıkarları konusunda çok hassas olduğunu, terörle mücadelede Türk Ordusunun arkasında durduğunu, milli konularda Türkiye'nin birlik içinde olması için elinden gelen her şeyi yaptıklarını hatırlattı: “Söz konusu vatan olunca her zaman elimizi taşın altına koyuyoruz. İşçilerin haklarının korunması da bu mücadelenin bir parçasıdır.”



Atalay, önümüzdeki dönemde gündemlerindeki dört önemli konuyu ve bu konudaki tutumlarını da şöyle açıkladı:



'ENFLASYON ALTI ZAMMI KONUŞMAYIZ'



"Bayram tatili sonrasında gündemimizdeki en önemli konulardan biri kamu toplusözleşmeleri. Yaklaşık 200 bin işçiyi kapsayan görüşmeler önceliğimiz. Bu 200 bin kişinin yaklaşık 170 bini Türk-İş üyesi, geri kalan işçiler diğer sendikaların. Bu Hükümet göreve başladıktan bu yana sözleşmeleri hep haziran, temmuz aylarında imzaladık. Bu yıl biraz gecikti. Şimdi haziran ayı enflasyonunu da bir görüp ondan sonra masaya oturmayı planlıyoruz. Şunu belirteyim; enflasyonun altında bir zammı konuşmayız. Çünkü konuşmamızın bir anlamı yok.



'KIRMIZI ÇİZGİMİZ NET'



Gündemimizdeki diğer konu kıdem tazminatı. Kıdem tazminatının fona devrine biz de işveren de karşı. Elde edilmiş haklarımızdan bir arpa boyu geri gidilmesini kabul etmeyiz. Bu konuda Başkanlar Kurulu olarak görüşlerimizi net olarak açıkladık. Kırmızı çizgimizi koyduk. Aksi bir durumu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu tutumumuz sürüyor ve sürecek.



'ÖZELLEŞTİRME GÜNDEMDEN KALKSIN'



Tank-Palet Fabrikası'nda belirsizlik sürüyor. İşçi tedirgin, aileler huzursuz. Bu durum işçinin verimli çalışmasını da olumsuz etkiliyor. Bizim asıl isteğimiz fabrikanın özelleştirilmesinin tamamen gündemden kalkması. Ama yeni teknoloji gelecek deniliyorsa fabrikada söz sahibi devlet olsun, Milli Savunma Bakanlığı olsun, asker olsun. İşçiler Milli Savunma Bakanlığı'nın personeli olmalı. Önümüzdeki günlerde bu konu da gündemimizde olacak.



TOPLUMUN YARASI: EYT



Türkiye'nin ve Türk-İş'in gündemindeki bir başka konu da EYT'lilerin durumu. EYT'liler içinde çok zor durumda olanlar var. Yaşı 45-50'ye gelmiş iş bulamayan ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlar bulunuyor. Bu ciddi bir sorun. Bu şekilde devam etmesi toplumun önemli bir yarası. Bir çare bulunması gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik durumu bahane ediliyor. Ama bir yerden başlanması zorunlu."



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