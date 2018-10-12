Darbe girişimini savundu, bulunduğu görevden terfi etti. 15 Temmuz günü "Kutlu ihtilal" mesajı paylaşan Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Aktaş'ın Batman Üniversitesi’nde Dekan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Aydınlık'ta çıkan haber üzerine Rektörlük, Aktaş'ın görevden alındığını duyurdu.

Aydınlık, 15 Temmuz darbe girişimine sosyal medya hesabından destek veren, darbecilere karşı sokağa çıkma çağrılarını “şuursuzluk” olarak niteleyen Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Aktaş’ın görevine devam ettiği, üstelik terfi ettirilerek Dekan Yardımcısı yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Aydınlık'ın Türkiye gündemini sarsanb haberi üzerine Batman Üniversitesi Rektörlüğü “Darbeye Kutlu İhtilal Dedi Dekan Yardımcısı Oldu” haberi üzerine inceleme başlattı ve Aktaş'ı görevden aldı.



Batman Üniversitesi Rektörlüğü, 12.10.2018 tarihli Aydınlık Gazetesinde yer alan “Darbeye Kutlu İhtilal Dedi Dekan Yardımcısı Oldu” haberi üzerine inceleme başlattı.



Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemiz tarafından 22.11.2017-06.12.2017 tarihleri arasında ilan edilen kadrolarımız arasında yer alan İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalına Şırnak Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Mehmet Nurullah AKTAŞ müracaat ettiğinin belirtildiği açıklamada, Dr. Mehmet Nurullah AKTAŞ’ın bilimsel dosya ve yayınlarını içeren başvuru dosyaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23.maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde bilimsel jürilere gönderildiği, Jüri üyelerinden alınan olumlu raporlar, İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı ve Şırnak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden alınan olumlu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu da göz önünde bulundurularak İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Anabilim Dalına 2 (iki) yıl süre ile atandığı ve 22.02.2018 tarihinde Üniversitemizdeki görevine başladığı açıklandı.



İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Nuri TÜRKMEN’in 21.09.2018 tarihli dekanlıktan istifa talebinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edildiği ve yeni dekan ataması yapılana kadar İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Şemsettin DURSUN vekaleten atandığının belirtildiği açıklamada Prof. Dr. Şemsettin Dursun’un 21.09.208 tarihinde göreve başladığı ifade edildi.



Yeni Dekan’ın göreve başladıktan sonra 21.09.2018 tarihi itibariyle Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah AKTAŞ’ı Dekan Yardımcısı olarak görevlendirildiği Rektörlüğümüze bildirildiği açıklanırken, “Darbeye Kutlu İhtilal Dedi Dekan Yardımcısı Oldu” haberine istinaden ilgili hakkında 12.10.2018 tarihinde ön inceleme başlatılmış ve yapılacak incelemenin selameti açısından aynı gün “Dekan Yardımcılığı” görevinden alındığı belirtildi.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadesi ile son bulan 12.10.2018 tarihli açıklamada konuyla ilgili incelemenin başlatıldığı, inceleme sonrasında ayrıntılı açıklamanın yapılacağı belirtildi."