Aydınlık, 'öldürüldü' denilen Uygur ozan Abdurrehim Heyit ile görüştü

Uygurların ünlü halk ozanı Abdurrehim Heyit'in Çin hapishanelerinde zulüm görerek öldürüldüğü iddia edilmiş, bu iddia Türkiye ile Çin arasında diplomatik krize neden olmuştu. Aydınlık, Heyit'i Urumçi'deki evinde ziyaret etti

Abdurrehim Heyit, Uygur ayrılıkçıları tarafından sık sık istismar edilen bir halk ozanı. 'İki telli dutarın kralı' olarak bilinen Heyit'in yaşam kokan türküleri de ayrılıkçı unsurlar tarafından Çin karşıtı propagandaya dönüştürülmüş. Heyit ise bölücülüğün aksine, Çin'de yaşamanın mutluluğunu paylaşanlardan...



Abdurrehim Heyit'in türküleri nedeniyle tutuklanarak hapse atıldığı ve zulüm altında öldüğü yalanı, Çin karşıtlarını harekete geçirmişti. Türkiye'de İyi Parti lideri Meral Akşener'den Saadet lideri Karamollaoğlu'na, MHP yetkililerinden HDP'lilere kadar pek çok siyasetçi bu yalan üzerinden Çin'i hedef almıştı. Fiyaskonun büyüğü ise, Türk Dışişleri'nin iddiaları araştırmadan yaptığı kınama açıklamasıydı. Çin tarafından büyük tepkiyle karşılanan bu açıklama, iki ülke arasında ciddi bir gerginliğe neden olmuştu.



İşte Aydınlık, binlerce kilometre yol katederek Sinciang Uygur Özerk Bölgesi'ne gitti, ünlü ozan Abdurrehim Heyit'i Urumçi'deki evinde ziyaret etti. Yaşananları Heyit'in ağzından dinledi...





