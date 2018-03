Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, AKP içindeki hareketliliği kaleme aldı. Özçelik, "Partide ciddi bir gerilim olduğu artık gizlenmiyor. Milletvekilleri, 'Hükümetle Erdoğan arasında sıkışmaktan' söz ediyorlar" dedi.

"AKP’de Erdoğan’ın partinin başına geçmesiyle durulur gibi görülen tartışmalar yeniden alevlendi. Partide ciddi bir gerilim olduğu artık gizlenmiyor. Milletvekilleri, “Hükümetle Erdoğan arasında sıkışmaktan” söz ediyorlar.



İcracı makam Hükümet. Ama milletvekilleri sonuç almak için Beştepe’ye ulaşmaya çalışıyor. Bürokratlar, bakanları değil Beştepe’dekileri dinledikleri için danışmanların kapısını aşındırıyorlar.



HÜKÜMETTE ZORAKİ BİRLİKTELİK



Sorun sadece Hükümetle Beştepe arasında yaşanmıyor. Hükümet içindeki “Hükümetçik”ler tartışılıyor. Başbakanı dinlemeyen, fiili başbakanlık yapmak isteyen bakanlar konuşuluyor.



Bakanlar Kurulu toplantısında Erdoğan başkanlık edince başka, Binali Yıldırım başkanlık edecekse başka hava estiği ifade ediliyor.



Başbakanlık ve AKP kulislerine yansıyanlara göre, birçok bakan birbirine selam bile vermiyor. Koridorlarda sık sık “Damadın adamları”, “Başbakanın adamları”, “Bağımsızlar”, “Doğrudan Erdoğan’la çalışanlar” sözlerinin duyulduğu bildiriliyor.



“Hükümetteki birliktelik, zoraki birliktelik!” deniyor.



SOYLU KRİZİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifa noktasına getiren kriz herkesin dilinde. Soylu’nun Damat’la yaşadıklarını artık kimse gizlemiyor.



Başbakan Binali Yıldırım’ın “Gitme” uyarısına rağmen, “Cumhurbaşkanımın talimatını yerine getirdim” diyerek Hollanda krizini yaratan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Soylu ile kavgası dillerde. Sonrasında yaşanan gelişmeler de gazete sayfalarında.



BOLU’DA TATİL



İçişleri Bakanlığı koridorlarında anlatılanlara göre, Süleyman Soylu yaşadığı olaylardan sonra istifa mektubunu hazırlamış. Odasını toplamış. Bolu’da gözlerden uzak bir mekanda yerini ayırtmış. Ailesiyle birlikte tatile çıkma kararı almış.



Ama son dakikada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesiyle istifadan vazgeçmiş.



NEŞTER VURACAK



Erdoğan’a yakın AKP’liler, “AKP’de ve hükümette sorunların biriktiği” görüşünde. Bu nedenle Reis’in yakında bir neşter vuracağını ifade ettiler.



Özetle, “Reis Bakanlar Kurulunda bir değişiklik yapacaktı. Hem de köklü bir değişiklik gerçekleştirecekti. Ama gecikti. MHP ile ittifak, Afrin operasyonu, erken seçim konusunda bir karar verilememesi işi uzattı. Ancak hükümette ipler kopma noktasında. Çok uzun bekleyeceğini sanmıyoruz” dediler.



SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİKLER



Daha önce Bakanlar Kurulunda sürpriz değişiklikler olabileceğini yazmıştım. Kaynaklarım ısrarlı. Karar verildiği anda hiç beklenmeyen isimlerin kabine dışında kalacağını söylüyorlar.



Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Bakan Soylu’nun Erdoğan’la konuşması sonrası epeyce rahatladığını yazdı. Yakın çevresine “Göreceksiniz, Berat Albayrak, 2019 olmadan gidecek...” dediğini iddia etti.



ERDOĞAN’A DİŞLİ BİR RAKİP ÇIKARSA



AKP’liler de “testinin çatladığını” düşünüyor. Hatta daha fazlasını da iddia edenler var. Seçimler yaklaştıkça gerilimin artacağı konuşuluyor. Hele Erdoğan’ın karşısına dişli bir rakip çıkarsa, dengelerin iyice değişeceğini düşünenlerin sayısı epeyce fazla.



“Metal yorgunluğunun sonu kırılmadır” diyenler, “kırılma” anının yaklaştığını düşünüyor. Yeni dönem için arayış içinde olanlardan bahsediliyor.



BİR BAŞLARSA!



2002’de AKP’ye katılmış, bir dönem milletvekilliği yaptıktan sonra kenara konmuş bir AKP’li ile gelişmeleri değerlendirdik. Hala AKP’li. Bazı ek görevler yapıyor. “Çuval dikiş tutmaz oldu” görüşünde.



Erdoğan’ın güçlü göründüğünü, ama çok yalnız olduğunu söyledi. “Ben şu anda kendisine ulaşamıyorum. Farkında mı bilmiyorum. İşler pek iyi değil. MHP ile ittifak getirdiği kadar da götürüyor. Güç algısı yanıltıcı. 2002’deki sihir bozuldu. Çözülme başlarsa arkasının geleceği çok açık” diye konuştu.



Anlayacağınız, AKP kaynıyor. Her an her şey olabilir!"



