Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, 2019 Cumhurbaşkanılığı seçimini değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Özçelik, "Son seçim anketleri" başlıklı yazısında, "Sadece AKP anket yaptırmıyor. Kamuoyu araştırma şirketlerinin müşterileri arasında uluslararası büyük finans kuruluşları da var. Bu hafta içinde seçimler için araştırma yapan birkaç şirket yöneticisiyle görüşme olanağım oldu. Net sonuçları söylemediler. Parayı verenle “anlaşma şartını” gerekçe gösterdiler. Ama dikkat çektikleri noktalar var" dedi.

"Ankara’da siyaset Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenmiş durumda. 2002’de AKP’nin, 2007’de Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığının, 2017’de Cumhurbaşkanlığı Sisteminin önünü açan Bahçeli, şimdi de Erdoğan’ın 2. kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin önünü açmakla meşgul.Hatta iş bu kadarla da kalmadı. 5 yıl sonrasını bile düşündü. 2024 yılına kadar “emrindeyim” mesajı verdi.Önceki gün Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi. “Görüşme uzun sürer, en azından öyle bir görüntü verilir” diye düşünmüştüm. Yanıldım. Büyük önem verilen görüşme 35 dakika sürdü.Bahçeli, Erdoğan’a görüşme için mesaj göndermişti. Erdoğan da hemen randevu verdi. Ama hal hatır sorma, çay içme, yasal düzenleme için taleplerini aktarma, ... her şey 35 dakikada bitti.Tuhaf bir işbirliği.MHP’li tanıdıklarım Aydınlık’ın “MHP havlu attı” manşetini abartılı bulmuşlardı. Görüşme sonrası aradılar. “Galiba haklıymışsınız” dediler.Bahçeli’nin “Varlığım varlığına emanet olsun” politikası ilk anda AKP’yi sevindirse de “Bir dakika, hemen sevinmeyelim” diyenlerin sayısı da az değil.“Yandaş” medyada AKP+MHP’nin muhasebesi de başladı. Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen yazarlar temkinli. Geçmişte Erdoğan’ın konuşmalarını da yazan Aydın Ünal. Bahçeli’nin MHP tabanına hakim olup olamayacağından endişeli. Bahçeli için zorlu bir süreçten söz ediliyor.En çok da ittifakın Kürt seçmen üzerindeki etkisi tartışılıyor. Yorumlara bakılırsa AKP seçim öncesinde Kürt seçmenin desteğini almak için bazı hamleler yapacak. Bu hamlelere MHP’den gelecek tepkiler merak ediliyor.Hem AKP hem de MHP’deki gelişmeleri yakından takip eden bir gazeteciye görüşlerini sordum. MHP tabanından itiraz gelse bile Bahçeli’den ve MHP yönetiminden gelmeyeceğini söyledi.“Neden?” diye sorunca, “Bahçeli ve MHP yönetimi artık oltadaki balık. Öyle bir karar verdiler ki bundan sonra itiraz edecek halleri kalmadı” karşılığını verdi.Bu gelişmeler sürerken cumhurbaşkanlığı seçimleri için kamuoyu araştırmaları devam ediyor. Sonuçlar hem içerden hem de dışarıdan merak ediliyor.Sadece AKP anket yaptırmıyor. Kamuoyu araştırma şirketlerinin müşterileri arasında uluslararası büyük finans kuruluşları da var.Bu hafta içinde seçimler için araştırma yapan birkaç şirket yöneticisiyle görüşme olanağım oldu. Net sonuçları söylemediler. Parayı verenle “anlaşma şartını” gerekçe gösterdiler.Ama dikkat çektikleri noktalar var.“Kime oy vereceksin” sorusuna verilen yanıttan çok, “Kime asla oy vermezsin” sorusuna verilen yanıtları önemsiyorlar.Şu anda adı geçen adaylarla ilgili sonuçlar iyi değil. En iyisi için bu oran yüzde 48. Yani şu anda en kuvvetli görünen adaya bile seçmenin yüzde 48’i “Asla oy vermem” diyor.Bazı adaylar için yüzde 70-80’ler söz konusu.Kutuplaşmanın geldiği nokta.Bu sonuçlar önümüzdeki dönem için ipuçları veriyor. Adayların işi hiç de kolay görünmüyor. İttifaklar da sonucu değiştireceğe benzemiyor.Konuştuğum araştırma şirketler içinde doğrudan AKP ile çalışanlar da vardı. Parasını başka yerlerden alsa da sonuçları doğrudan merkeze iletiyorlar.Yöneticilere erken seçimi sordum. “Sonuçlar ortada. Niyet var ama cesaret şüpheli” dediler.Erken seçim havasının “dalgalı” olduğunu vurguladılar.AKP bütün hesaplarını seçime göre yapıyor. Her şey seçime göre ayarlanıyor. Ama bir türlü karar veremiyorlar. Böyle giderse AKP seçim yapılmadan “seçim yorgunu” olacak.İzliyoruz..!"