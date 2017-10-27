Irak'ın Kerkük şehrine giden Aydınlık gazetesi yazarı Oktay Yıldırım, "Dün PKK Altınköprü'ye saldırdı" dedi. Ayrıca, ITC Teşkilat Başkanı Mehmet Seman, Ulusal Kanal aracılığıyla Türkiye'ye mesaj yolladı

Aydınlık gazetesi yazarı Oktay Yıldırım, Irak'ın Kerkük şehrine gitti.



Kerkük'teki son durumu Ulusal Kanal'da yayınlanan Halil Nebiler ile Televizyon Gazetesi programında aktaran Yıldırım dün PKK'lı teröristlerin Altınköprü'ye saldırdığını ifade etti.



Ayrıca, Yıldırım, "Dışarıdan getirdikleri insanlarla şehrin yapısını değiştirmişler" dedi.



KERKÜK'TEN TÜRKİYE'YE MESAJ



Irak Türkmen cephesi (ITC) Teşkilat Başkanı Mehmet Seman, Ulusal Kanal aracılığıyla Türkiye'ye mesaj yolladı.



Seman şunları söyledi:



Ulusal Kanal gerçekten uzun bir süreden beri Türkmen davasıyla, Kerkük konusunu gündeme alarak, Türk halkını aydınlatıyor. Buradaki Türkmenlerin çilesini, sıkıntısını Türk halkına ve kamuoyuna iletiyor. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bugün yanımızda bulunan Oktay Bey'in çok güzel ifadeleriyle buradaki Türkmen milletinin çilesini, isteklerini Türk halkına ve sizin kanalınız sayesinde Türk kamuoyuna ilettiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.



Ben, Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük İl Başkanlığının Teşkilat Sorumlusu olarak biz Irak Türkmenleri olarak 2003'ten sonra Saddam rejimi düştükten sonra ilk söylediğimiz şey Irak'ın toprak bütünlüğüydü. 2005 referandum konusuna hayır dememizin sebebi, o anayasada bazı maddelerin Irak'ı parçalayacağı için hayır söylemiştik. Bugün ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı.



Onun yanında 2014 yılında DAİŞ olayında maalesef bir aldatma ile Kerkük 12. Tugayı ele geçirildikten sonra Kerkük'te tamamen emniyet güçleri elinde oldu. Biz o zamanlarda Kürt kardeşlerimize, siyasi partilere söylemiştik. Gelin Kerkük'te birlik beraberliğimize sahip çıkalım. Gelin Kerkük'te beraber paylaşım yapalım ama onlar Saddam'ın yapmış olduğu aynı siyasi düşünceyle yola çıkarak dikta bir sistem kurdular. Kerkük'te Arap, Türkmen hakkını alamadı.



Bugün bizlerin söyleyeceği en önemli şey, budur. Irak'ın bütünlüğünü istiyoruz. Irak ordusu hiç kimseye düşman değil. Irak ordusu, bu topraklarda devletin hükümetin otoritesini oturtmak için girdi.



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