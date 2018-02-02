Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fuat Uğur, Abdülhadi Özışık ve Cem Küçük'e dikkat etmesi gerektiğini yazdı

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugün 'Tayyip, bu üç isme dikkat etsin' başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Önkibar; Fuat Uğur, Abdülhadi Özışık ve Cem Küçük'ün isimlerini köşesine taşıdı.



Sabahattin Önkibar'ın yazısı şu şekilde:



"FUAT UĞUR: Eski Türkiye Komünist Partili. Bir dönem Çerkez milliyetçiliği yaptı. Sonra Fetullahçılarla kol kola girdi... Bu aralar güya derin devletçi ve Tayyipçi. Mücahit Ören’in bu adamı sahiplenmesini FETÖ’ye bağlayanlar var... Doğru mu değil mi araştırılmalı...



ABDÜLHADİ ÖZIŞIK: Bana gelen bilgilere göre Fetullah’ın kripto elemanı olduğu iddiaları var. Dahası, bu Abdülhadi, Süleyman Soylu ile Fetullah arasında güya aracılık yapmak istemiş ama bakan bu talebe tepki gösterip reddetmiş... Abdülhadi’nin Bakan Soylu’nun ismini her zeminde kullanması bir diğer şikâyet konusu. Kuşkusuz bunlar iddiadır lakin MİT bu adamı telefon kayıtlarından iz sürerek incelemeli.



CEM KÜÇÜK: ODA TV yazdı, bu çocuk ışık evlerinde yetişmiş... Bunu örtmek için şimdi kendi kendine devlet ve hükümet komiseri görevini verdi. Enine boyuna araştırılmalı."



ulusal.com.tr