Sabahattin Önkibar, bugün Aydınlık gazetesindeki köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başbakanlardan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile ilgili tavrının perde arkasını yazdı

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başbakanlardan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile ilgili tavrına dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



Önkibar, yazısında, Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün yanında olan Davutoğlu'nu Gül'den koparmak istediğini belirtti.



Sabahattin Önkibar'ın yazısı şu şekilde:



"Bütün Türkiye biliyor, Suriye yıkımı ya da politikasının birinci sorumlusu Ahmet Davutoğlu!



Öyle olduğundan olsa gerek, Tayip Erdoğan onu yüzde 49 oy alan Başbakan olmasına rağmen bir gece ansızın kapıya koydu.



Peki, ne oldu da kapıya konan bu Davutoğlu şimdi eller üstünde ve Erdoğan’ın kolunda?



Bunun açıklaması şudur:



Erdoğan, dışarıdan yeni bir muhafazakâr siyasi oluşum emri alan Abdullah Gül’ün yanında olan Davutoğlu’nu ondan koparmak istiyor."



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