CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar: Melih Gökçek bundan dolayı panikte

Aydınlık gazetesinin usta yazarlarından Sabahattin Önkibar, istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in panikte olmasının nedenini açıkladı

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar: Melih Gökçek bundan dolayı panikte

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü köşesinde istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Önkibar, "Kendi ve ailesinin yarınından endişe etmesinden dolayı zira Gökçek istifa sonrasında üstüne gelineceğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Sabahattin Önkibar'ın yazısı şu şekilde:

Yakın çevresine göre Melih Gökçek panikte.

Sabahlara kadar uyuyamaması ve tansiyonunun çıkıp burnundan kan gelmesi ve Güven Hastanesi’ne kaldırılması bundan dolayı.

Hayır, paniğinin sebebi artık görevinden ayrılıyor olması değil.

Kendi ve ailesinin yarınından endişe etmesinden dolayı zira Gökçek istifa sonrasında üstüne gelineceğini düşünüyor.

Peki, bu olası mıdır?

Melih Bey’in kindar ve intikamcı olarak bilinmesi, onun topyekûn etkisizleştirilmesine gerekçe olabilir.

Başka bir ifade ile Saray, imajı ve gücü tamamen yere serilmeyen Gökçek’i kendi geleceği adına tehdit olarak görebilir... Melih Gökçek’in bu aralar bütün uğraşı “tehdit değilim ve olmayacağım” garantisini vermek ve üzerinden silindir misali geçilmesini önlemek içindir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #aydınlık #sabahattin önkibar #melih gökçek #ankara
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sanayi elektriğinde artık tarife açıklanmayacak
Sonraki Haber
İsmail Küçükkaya ile ilgili flaş gelişme!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.