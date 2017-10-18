Aydınlık gazetesinin usta yazarlarından Sabahattin Önkibar, istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in panikte olmasının nedenini açıkladı

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü köşesinde istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili bir yazı kaleme aldı.



Önkibar, "Kendi ve ailesinin yarınından endişe etmesinden dolayı zira Gökçek istifa sonrasında üstüne gelineceğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.



Sabahattin Önkibar'ın yazısı şu şekilde:



Yakın çevresine göre Melih Gökçek panikte.



Sabahlara kadar uyuyamaması ve tansiyonunun çıkıp burnundan kan gelmesi ve Güven Hastanesi’ne kaldırılması bundan dolayı.



Hayır, paniğinin sebebi artık görevinden ayrılıyor olması değil.



Kendi ve ailesinin yarınından endişe etmesinden dolayı zira Gökçek istifa sonrasında üstüne gelineceğini düşünüyor.



Peki, bu olası mıdır?



Melih Bey’in kindar ve intikamcı olarak bilinmesi, onun topyekûn etkisizleştirilmesine gerekçe olabilir.



Başka bir ifade ile Saray, imajı ve gücü tamamen yere serilmeyen Gökçek’i kendi geleceği adına tehdit olarak görebilir... Melih Gökçek’in bu aralar bütün uğraşı “tehdit değilim ve olmayacağım” garantisini vermek ve üzerinden silindir misali geçilmesini önlemek içindir.



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