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Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar: Saadet Partisi'ne dudak uçuklatacak teklif

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Saadet Partisi'ne ittifak için yapılan teklifi açıkladı. Önkibar, Saadet Partisi’ne 2 bakanlık, 20 milletvekilliği ve partiye maddi yardım vaadi yapıldığını belirtti

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar: Saadet Partisi'ne dudak uçuklatacak teklif

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugün köşesinde Saadet Partisi'ne yapılan, dudak uçuklatacak teklifi açıklandı.

Önkibar, Saadet Partisi’ne 2 bakanlık, 20 milletvekilliği ve partiye maddi yardım vaadi yapıldığını ifade etti.

Sabahattin Önkibar'ın yazısı şu şekilde:

"Devlet Bahçeli’nin arşivde bulacağınız Elazığ konuşmasına bakın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İblis” benzetmesi yapıp “Şerefi ve haysiyeti işportaya düşmüş” gibi çok sert bir ifadeyle saldırıyor.

Öyleyken Tayyip Erdoğan gibi mağrur biri o sözleri pas geçip Devlet Bahçeli’yle ittifak kuruyor niye acaba?

Sadece MHP ile değil BBP gibi oyu var mı yok mu belli olmayanlara bile kucak açılıyor.

En önemlisi iki kere ittifak tekliflerini reddeden Saadet Partisi’nin peşi bırakılmayıp saatlerce yakarılıyor.

Dinlediklerime göre, Saadet Partisi’ne 2 bakanlık, 20 milletvekilliği ve partiye maddi yardım vaadi yapılmış.

Peki, bunun okuması panik hali değil midir?

Proje veya hedefleri malum, Saadet’i de yanlarına alıp milliyetçi-muhafazakâr bir cephe inşa etmek ve karşı tarafı PKK ve gayrimillilikle özdeşleştirmek."

ulusal.com.tr

Etiketler; #aydınlık #sabahattin önkibar #saadet partisi #mhp #bbp #erdoğan #devlet bahçeli #Elazığ
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