68 Gençlik Hareketi'nin liderlerinden Aydınlıkçı Hasan Yalçın ölümünün 17'inci yılında anıldı. Zekası ve kalemiyle örnek bir devrimci olan Yalçın'ın mücadele arkadaşları mezarı başında toplandı. Fikirleri ve çelik iradesiyle hatırlanan Yalçın'ın dostları, onun izinden Tam bağımsız Türkiye davasını sürdüreceklerini vurguladı.

Devrimci önder Hasan Yalçın, ölümünün üzerinden 17 yıl geçse de yine unutulmadı.



Amerikan emperyalizmine karşı Türkiye'de gençlik mücadelesini omuzladı Hasan Yalçın. Onun liderliğinde 6'ıncı Filo Dolmabahçe'de denize döküldü. Bağımsızlık bayraklarıyla eşit eğitim için başlatılan 441 kilometrelik Özel Okullar Yürüyüşü'ne önderlik etti. Gerici ve bölücülüğe karşı "Sağ sol yol, boykot var" eylemlerinin düzenleyicilerinden oldu.



Aydınlık hareketi liderlerinden de olan Hasan Yalçın, İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği Başkanlığı yaptı. Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulunan Yalçın, 2000'e Doğru Dergisi'nin Ankara temsilciliğini de üslendi.



Yazdığı 11 kitap ile günümüze ışık tutan Yalçın, 29 Ağustos 2002'de Uşak'ta seçim çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Her Türk devrimcisinin örnek aldığı Yalçın, hayata gözlerini yumduğunda İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı.



Yalçın, ölümünün 17'nci yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki ebedi istirahatgâhı başında anıldı.



Anma da Hasan Yalçın'ın mücadelesinin zafere ulaştırılacağının sözü verildi.





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