1965 sonrasında Türk Ordusunda Mustafa Kemal'in astsubayı.1970'lerde DİSK Genel İş'in Şube Başkanı, yaman bir sendikacı... Isparta Belediyesi'nin tarihindeki ilk grevin işçi önderi...TİKP'in kurucu İl Başkanı yiğit Aydınlıkçı...Yaşamını yitiren Mehmet Ali Tüfekli Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
On binlerce Ispartalı Aydınlık önderi Mehmet Ali Tüfekli'nin uğurlama törenine katıldı.
Tüfekli, Mimar Sinan Camiinde kılınan cenaze namazının ardında Halife Sultan Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.