50 yıldır yaptığı gibi, yine yol arkadaşlarını bir araya topladı. Dostları avluya sığmadı. Yaşamını yitiren Vatan Partisi'nin Isparta'da kurucu İl Başkanı, Mehmet Ali Tüfekli, sonsuzluğa uğurladı.





On binlerce Ispartalı Aydınlık önderi Mehmet Ali Tüfekli'nin uğurlama törenine katıldı.



Tüfekli, Mimar Sinan Camiinde kılınan cenaze namazının ardında Halife Sultan Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.





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ulusal.com.tr 1965 sonrasında Türk Ordusunda Mustafa Kemal'in astsubayı.1970'lerde DİSK Genel İş'in Şube Başkanı, yaman bir sendikacı... Isparta Belediyesi'nin tarihindeki ilk grevin işçi önderi...TİKP'in kurucu İl Başkanı yiğit Aydınlıkçı...Yaşamını yitiren Mehmet Ali Tüfekli Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.On binlerce Ispartalı Aydınlık önderi Mehmet Ali Tüfekli'nin uğurlama törenine katıldı.Tüfekli, Mimar Sinan Camiinde kılınan cenaze namazının ardında Halife Sultan Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.