Aydınlıkçı tiyatro sanatçısı Erkan Yücel! Kaybedeli tam 38 yıl oldu

Aydınlıkçı tiyatro sanatçısı Erkan Yücel’in acı kaybı üzerinden tam 38 yıl geçti. 1979 yılında Aydınlık Gazetesi’nde yazılar yazan Yücel, kendi üslubuyla hiciv dolu yazıları ekonomideki yanlışlar, fakirlik, tasarruf gibi sorunlara ışık tuttu.

Aydınlıkçı tiyatro sanatçısı Erkan Yücel! Kaybedeli tam 38 yıl oldu
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Devrimci tiyatro sanatçısı Erkan Yücel’i kaybedişimizin üzerinden 38 yıl geçti. Yücel, 1979 yılında Aydınlık Gazetesi’nde yazılar yazmıştı. Kendi üslubuyla hiciv dolu yazıları ekonomideki yanlışlar, fakirlik, tasarruf gibi sorunlara ışık tutuyordu.

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TİYATRONUN DEVRİMCİ İSMİ, AYDINLIKÇI BİR KARAKTER

Bugün Türk tiyatro ve sinemasının unutulmaz yıldızı, devrimci sanatçı Erkan Yücel'in ölümünün 38. yıl dönümü. Erkan Yücel, Aydınlık hareketinin emekçisi, 1980 öncesi Türkiye İşçi Köylü Partisi kurucu üyesiydi.

Aydınlıkçı tiyatro sanatçısı Erkan Yücel! Kaybedeli tam 38 yıl oldu - Resim : 2

38 YIL ÖNCE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

''Her yer bir sahne, herkes birer oyuncu'' diyen, tiyatro sahnesini halkın ayağına taşıyan usta aktör Erkan Yücel, bundan 38 yıl önce bir trafik kazası sonucu hayata veda etti.Yücel ayrıca, Sarper Özsan yönetimindeki Aydınlık Korosu'nda da seslendirme görevinde bulunmuştu. Sayısız tiyatro oyunlarda oynayan birçok oyununu yöneten Erkan Yücel, Hakkari'de Bir Mevsim( 1982), Bereketli Topraklar Üzerinde (1979), Yorgun Savaşçı – (1979), Çekiç ve Titreşim – (1979), Endişe - (1974) filmlerinde oynadı. 12. Antalya Film Şenliği, 1975, En İyi Erkek Oyuncu (Endişe) ve San Remo Film Şenliği, 1975, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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