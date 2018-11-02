Milli Eğitim Bakanlığı, Türkçe ders kitaplarında, Aydınlık yazarları Nazım Hikmet, Demirtaş Ceyhun, Hidayet Karakuş, Emin Özdemir, Adnan Binyazar, Abdullah Rıza Ergüven, Oktay Sinanoğlu, Can Yücel ve Ercan Dolapçı’nın öykü, şiir ve fikir yazılarına yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı Türkçe ders kitaplarında Nazım Hikmet’ten Demirtaş Ceyhun’a kadar pek çok Aydınlıkçının öykü, şiir ve fikir yazılarına yer verdi.



Ders kitaplarında, Aydınlık yazarları Nazım Hikmet, Demirtaş Ceyhun, Hidayet Karakuş, Emin Özdemir, Adnan Binyazar, Abdullah Rıza Ergüven, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Can Yücel ve Ercan Dolapçı’nın yazıları yer aldı. Sinanoğlu’nun yaşam öyküsü öğrencilere anlatılırken, Demirtaş Ceyhun’un “Futbol oynamaya karar vermiştim” başlıklı kısa öyküsü basıldı. Aydınlık okurlarının tarih yazılarıyla tanıdığı Ercan Dolapçı da “Mürefteli kadınlar ve Emin Astsubay” adlı öyküsü ise 7. sınıf ders kitabında geniş yer aldı.



Kuramsal kimyacı ve moleküler biyolog Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun yaşam öyküsü Türkçe 5’nci sınıf ders kitabında konu oldu. 26 yaşında profesör unvanı alan Oktay Sinanoğlu, haftalık Aydınlık’ta 2002-2003 yıllarında Bilim+Gönül adlı köşesinden okurlara sesleniyordu. Sinanoğlu, Aydınlık’ta özellikle Türkçe ve bilimle ilgili yazılar kaleme aldı. Türk Einstein’ı olarak anılan Sinanoğlu, yabancı dilde eğitimin yaygın olduğu o yıllarda, eğitim dilinin tamamen Türkçe olmasını savunuyordu.



Yazar Demirtaş Ceyhun, yalnızca yazın hayatında değil aydınlanma mücadelesinde de önde yer aldı. Ceyhun, 2007 yılından hayatını kaybettiği 2009 yılına kadar haftalık Aydınlık’ta Sis Çanı adlı köşesinde siyasetten sanatta fikir yazıları kaleme aldı. 7’nci sınıf Türkçe ders kitabında, Demirtaş Ceyhun’un; Hikmet Altunkaynak’ın hazırladığı “Ünlüler de çocuktu” adlı kitapta yer alan “Futbol oynamaya karar vermiştim” başlıklı kısa öyküsü yayımlandı. Aydınlık gazetesinde yazılar yazan şair, yazar Hidayet Karakuş’un da “Tahta Bisiklet” adlı öyküsüne aynı kitapta yer verildi.



2000’e Doğru dergisinde yazılar yazan Can Yücel’in “Hayatta ben en çok babamı sevdim” adlı şiiri Türkçe Hazırlık Ders kitabında yayımlandı.



MEB; Aydınlık okurlarının tarih yazılarıyla tanıdığı Ercan Dolapçı’nın Çanakkale Savaşı’nda kadınların fedakarlıklarını anlatan “Mürefteli kadınlar ve Emin Astsubay” adlı öyküsüne 7’nci sınıf Türkçe ders kitabında geniş yer verdi.



Emin Özdemir’in toplumların gelişimi ile yazın hayatı arasındaki ilişkiyi anlattığı “Yazın ve toplumsal yapı” başlıklı yazısı Türkçe Hazırlık ders kitabında, “Okumanın işlevi” adlı yazısı ise Türkçe 7’nci sınıf ders kitabında yer aldı.



Çeşitli dönemlerde Aydınlık’ta yazıları yayımlanan şair yazar Abdullah Rıza Ergüven’in “Atatürk’ü gördüm düşümde” adlı şiiri, yazar eleştirmen Adnan Binyazar’ın “Penceresi sonsuzluğa açılan oda” adlı yazısı da 7’nci sınıf Türkçe ders kitabına girdi.







İKİ ŞİİRİ OKUTULACAK

Aydınlık yayım hayatına Dr. Şefik Hüsnü Değmer’in önderliğinde 1 Haziran 1921’de başladı. Nazım Hikmet Ran, ilk Aydınlıkçılardandı. Nazım’ın 15 şiiri ilk kez Aydınlık’ta yayımlandı. Bunlardan biri de Aydınlıkçılar şiiriydi.





6’ncı sınıf Türkçe ders kitabında Nazım Hikmet’in “Dünyayı verelim çocuklara”, “Büyük Taarruz” adlı şiirleri yayımlandı.



AYDINLIKÇILAR

Şu

Şu da,

Şuradaki de!

Şurdaki işçilerin hepsi,

Şunların yarısı,

Şu ateşçinin kendisi, kızı, karısı,

Şu şimendiferci, şu vatman,

Şu patronu selamlayan usta başı değil.

Ötekisi,

Şu bol paçaları dalgalı iki gemicinin

İkisi,

Şu iğneden

Parmaklarıyla dikiş diken

Kadınlar,

Şu taşlı yolları çarıklarına dolayan,

Dağlardan

Dağlara

Güneşi kovalayan

Köylü ırgat,

Şu Marks’ın kafası, Lenin’in gözüyle yazan

Sonra bu şiiri söyliyen şair adam,

Bütün bunların,

Şunların,

Onların,

Hepsi, Hepsi Aydınlıkçılardan

Hepsi Aydınlıkçı.



NAZIM HİKMET