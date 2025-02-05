Aydınlık’ın 46 yıl önceki manşetleri Tahran’da! İran: "Minnettarız"

Sergide, Humeyni ile yapılan özel röportajlar, Tahran sokaklarındaki devrim hareketleri ve İran halkının ABD emperyalizmine karşı mücadelesine dair haber kupürleri yer alıyor.

Tuğgeneral Edibi, Aydınlık’ın dönemin olaylarını doğru ve tarafsız bir şekilde aktardığını belirterek, “Bu büyük halk hareketini ve devrimi objektif bir şekilde takip eden medya kuruluşlarına minnettarız” dedi.

Aydınlık Gazetesi, Humeyni ile Aynı Uçakta

İran’daki ABD destekli Şah rejimine karşı mücadele eden Ruhullah Humeyni, devrimden önce Paris'te sürgündeydi. O dönemde Aydınlık Gazetesi Paris muhabiri Çiğdem Kömürcüoğlu, Humeyni ile özel röportajlar yaptı.

Kömürcüoğlu, 1 Şubat 1979’da Humeyni ile birlikte Paris’ten Tahran’a dönen uçaktaki tek Türk gazeteciydi. Devrim sürecini başından itibaren yakından takip eden Aydınlık, Humeyni’nin Tahran’a dönüşünden sonra da haberlerini sürdürdü.

Sergi, 11 Şubat 2025’e Kadar Açık

İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sergide, Aydınlık Gazetesi’nin o döneme dair haber kupürleri ve fotoğrafları yer alıyor.

Tuğgeneral Edibi, “İran, Batı ve ABD’nin sultası altındaydı. Ancak halkımız, rahmetli İmam’ın önderliğinde özgürlüğünü kazandı” diyerek devrimin İran halkı için önemine vurgu yaptı.

Sergi, 11 Şubat 2025’e kadar Tahran’daki Kutsal Savunma Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.