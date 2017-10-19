İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yüzlerce elit ve üstün yetenekli genci kabul ettiği görüşmede, Avrupalıların nükleer anlaşmanın onların ve Amerikalıların lehine olduğunu bildikleri için ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı reddetmeye yönelik sözlerine karşı çıktıklarını, bunun iyi ancak yeterli olmadığını kaydetti.
Ayetullah Hamanei, Avrupalıların nükleer anlaşmayı ihlal etmesi ve yaptırımlar gibi ABD yönetiminin girişimleri karşısında durması ve İran'ın savunma gücü ve bölgedeki varlığı gibi meselelerde Amerikalılara ayak uydurmamaları beklendiğini zira İran'ın mutlaka Avrupalıların ABD'nin zorbalıkları konusunda aynı telden çalmalarını kabul etmediğini vurguladı.
İslam İnkılabı Rehberi; Amerikan sistemini uluslararası Siyonizm şebekesinin maşası, bağımsız milletlerin düşmanı, bölge ve dünyadaki birçok savaşın faili olarak niteleyip, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının sırasında IŞİD'in ABD tarafından kurulduğuna dair sözlerine işaretle, ABD yöneticilerinin bölgede Amerika ve IŞİD'in tehlikeli hedeflerine karşı set olan Devrim Muhafızları aleyhinde nara atmasının doğal olduğunu ifade etti.
Ayetullah Hamanei, İran'ın milletlerin zihninde model olmasının sultacıları öfkelendirdiğini hatırlatarak, İran halkının son 40 yılda, dünyaya süper güçlerden korkmadıklarını ve onların karşısında direndiklerini kanıtladığını, yaptırımlar ve baskılara rağmen, İran'ın başarı ve ilerlemelerinin süre geldiğini belirtti.
İslam İnkılabı Rehberi, halk, hükümet ve siyasi aktivist ve basın mensuplarına nükleer anlaşma ile ilgili son sıralarda yaşanan meseleler hakkında 7 önemli tavsiyede bulunarak, Amerika'nın İran'ın devrimci halkı karşısında yenilmesi, Amerika'nın hile ve oyunları karşısında gafil olunmaması, İran'ın güç unsurlarının takviye edilmesi, düşmanın telkinlerine aldırış edilmemesi, savunma gücünün arttırılması, Avrupalıların tavırlarının incelenmeye alınması ve direniş ekonomisi ve ilkelerinin ciddiye alınmasını istedi./Tasnim Haber Ajansı
İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ayetullah Hamanei, karşı tarafın nükleer anlaşmayı yırtması halinde, İran'ın değil yırtmak, anlaşmayı parça parça edeceğini belirtti.
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Adil Aydın - 1 hafta önce
" abd - israil "in tehditleri balon. petro-dolar " Türkiye - İran " tarafından ezildi.