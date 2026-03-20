Ayetullah Mücteba Hamaney: Türkiye ve Umman saldırıları İsrail'in hilesidir

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman’a yönelik saldırıların arkasında İran’ın olmadığını açıkladı. Bu eylemleri Siyonistlerin "sahte bayrak" hilesi olarak niteleyen Hamaney, İslam dünyasına birlik çağrısı yaparak Afganistan-Pakistan geriliminde arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Burada, iki kardeş ülkemiz Afganistan ve Pakistan'ın, Allah rızası için ve Müslümanların birliğini bozmamak adına daha iyi ilişkiler kurmalarını talep ediyorum. Ben de kendi payıma gerekli girişimlerde bulunmaya hazırım.

Ayrıca şunu hatırlatırım ki, ikisiyle de iyi ilişkilerimiz olan Türkiye ve Umman'da, bu ülkelerin bazı noktalarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kesinlikle İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri ve direniş cephesinin diğer güçleri tarafından yapılmış değildir. Bu, Siyonist düşmanın, İran İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında ihtilaf çıkarmak için sahte bayrak (false flag) hilesini kullanarak yaptığı bir aldatmacadır. Bu, bazı diğer ülkelerde de meydana gelebilir. Bu bölümle ilgili diğer hususları daha önce belirtmiştim."

iran israil türkiye
