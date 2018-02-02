Kazada hayatını kaybeden 53 yaşındaki Aygün Erdoğan'ın cenazesi, Şile'de toprağa verildi

Üsküdar'da halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Aygün Erdoğan'ın cenazesi, Şile'de defnedildi.



Erdoğan için Şile Karacaköy Mahallesi Karacaköy Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi cami avlusunda taziyeleri Aygün Erdoğan'ın eşi Engin Erdoğan kabul etti.



Cenaze törenine Aygün Erdoğan'ın yakınlarının yanı sıra Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve vatandaşlar katıldı.



Aygün Erdoğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da cenaze törenine çelenk gönderdi.



Üsküdar'da dün meydana gelen kazada, Selim Karakaya'nın yönetimindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, önce Turan Duman'ın yönetimindeki 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüne, sonra durakta bekleyenlere çarpmış, kazada, Perihan Çelik, Ayşegül Erdoğan ve Mustafa Erdoğan hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Gözaltına alınan sürücü Selim Karakaya, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.