Ayhan Bora Kaplan davasında 76 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden başladı. 76 sanığın yargılandığı duruşmaya, "gizli tanık" sürecine dair çarpıcı iddialar ve salonda yaşanan gerginlik damga vurdu.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda başlayan yeniden yargılama sürecinde, mahkeme heyeti sanıkların kimlik tespitini yaparak iddianame özetini okudu. Duruşmanın ilk saatlerinde, örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın savunması sırasında salonda tansiyon yükseldi.

KAPLAN'IN YAKINLARI SALONDAN ÇIKARILDI

Sanık Kaplan’ın, operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarının bir kısmının şu an farklı dosyalardan yargılandığını hatırlatarak yaptığı "FETÖ" çıkışı, müşteki sıralarındaki polislerin tepkisine neden oldu. İzleyici sıralarından gelen sözlü müdahaleler sonrası mahkeme başkanı, duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle Kaplan’ın yakınlarını salondan dışarı çıkardı.

SERDAR SERTÇELİK’TEN "GİZLİ TANIK" İTİRAFLARI

Duruşmanın en kritik aşaması, sanık Serdar Sertçelik’in savunmasıyla yaşandı. Kamuoyunda uzun süre tartışılan "M7" kod adlı gizli tanığın kendisi olduğunu deşifre eden Sertçelik, emniyetteki ifade sürecine dair ağır suçlamalarda bulundu:

Sertçelik, ailesi ve yakınları üzerinden tehdit edilerek "gizli tanık" olmaya zorlandığını öne sürdü.

Emniyette "ön görüşme" adı altında kayıt dışı mülakatlar yapıldığını ve ifadelerin baskı altında kurgulandığını iddia etti.

İfadenin ardından emniyet birimlerinde "kutlama yapıldığına" dair iddialarını mahkeme heyetine sundu.

YARGI SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK?

3 Aralık 2024’te verilen ve aralarında 68 yıl hapis cezasının da bulunduğu kararların istinaf tarafından bozulması, dosyayı usul ve esas yönünden yeniden tartışmaya açtı. Mahkeme heyeti, sanık ifadelerinin ardından duruşmaya ara verirken, gizli tanık sürecine dair iddiaların davanın ilerleyen aşamalarında nasıl bir hukuki karşılık bulacağı merak konusu.

Ankara’daki bu kritik yargılama, hem suç örgütü iddiaları hem de emniyet-yargı hattındaki yansımalarıyla yakından takip ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

