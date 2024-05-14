Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni gelişme: Üst düzey 3 Emniyet görevlisi gözaltında!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonda yeni gelişmeler yaşandı. İddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan, haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılan 3 üst düzey Emniyet görevlisi gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni gelişme: Üst düzey 3 Emniyet görevlisi gözaltında!
Editör: Yağmur Biçen
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturmada adı geçen ve görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış, bu kapsmada evlerinde dün akşam (13 Mayıs) arama yapılmıştı.

Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yürütülüyor. 

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# soruşturma # gözaltı
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