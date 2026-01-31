Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Macaristan’dan Türkiye’ye iade edilen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticilerinden biri olan ve bugün Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olarak suçlanan Serdar Sertçelik, bugün Macaristan'dan Türkiye'ye getirildi. Sertçelik, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

