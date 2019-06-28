Ulusal Kanal ortaklarından Avukat Arif Çavdar'ın eşi Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'de Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Ünitesi'nin kurucusu olan Çavdar için Ankara Üniversitesi ve Kocatepe Caminde tören düzenlendi. Tıp bilimine büyük katkılar sunan Çavdar'ın cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı

Türkiye'de tıp biliminde birçok ilke imza atan Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



89 yaşında hayatını kaybeden Çavdar için ilk tören Ankara Üniversitesi'nde yapıldı. Törene, eşi Avukat Arif Çavdar, kızı Tomris Çavdar ile üniversite yöneticileri, Türkiye Bilimler Akademisi'nin yöneticileri ve çok sayıda seveni katıldı.



Türkiye Bilimler Akademisi'nin kurucu Çavdar için ikinci tören Kocatepe Camisinde yapıldı. Buradaki törenin ardından da Çavdar, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.



Ulusal Kanal ortaklarından Avukat Arif Çavdar'ın eşi Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar, 1961 yılında Türkiye'de Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Ünitesi'nin kuruculuğunu yaptı. Çeşitli anemilerde eritro poetinle araştırmalar başlattı ve TÜBİTAK desteği ile "Türkiye'de Pica Problemi" konusunda Tıp Literatürü'ne katı sundu.



Amerikan Pediatri Akademisi'nin ilk Türk üyesi olan Çavdar, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nda da Yüksek Sağlık Şurası üyeliğini yaptı.



Başta Birleşmiş Milletler bünyesinde olmak üzere çok sayıda uluslararası bilim projesinde yer alan Çavdar'ın TÜBİTAK'tan da aldığı ödüller bulunuyor.



ulusal.com.tr

