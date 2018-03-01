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Aylardır beklenen kar geldi ve İstanbul beyaza büründü

Meteoroloji uzmanları günlerdir uyarıyordu ve İstanbul'a beklenen kar sonunda geldi. Gece saatlerinde başlayan kar evlerin çatılarını ve sokakları beyaza boyadı.

Aylardır beklenen kar geldi ve İstanbul beyaza büründü

Aylardır beklenen kar geldi ve İstanbul beyaza büründü.

Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı çatıları beyaz örtüyle süsledi.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafiğin aksamaması için yollarda kar küreme araçlarını hazır bulundurdu.

Karla birlikte soğuk havada kendini iyiden iyiye hissettirmeye devam ediyor.

AKOM'da oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji
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