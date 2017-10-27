Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, "Gökçek istifa edince suçlarından arınmayacaktır, kent suçlusudur" dedi

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etiğinde suçlarından arınmayacağını, "kent suçlusu" olduğunu savundu.



Nazlıaka, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Gökçek döneminde uğradığı saldırı nedeniyle başkentin tarihi kimliğini kaybettiğini savunan Nazlıaka, 1994'te Ankara'nın tepesine çöken bu zihniyetin, Ankara'yı başkent olmaktan çıkarıp "boşkent" yaptığını söyledi. Nazlıaka, "Her dönemin adamı olma sıfatı taşıyan bu zat, partisini değiştirse de tavrını değiştirmemiş, aynı kindar duygularla başkentimizi hırpalamıştır." dedi.



Nazlıaka, 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Gökçek'in adının yolsuzluk, usulsüzlük, olumsuz vakalarla gündeme geldiğini ifade etti. Gökçek'in işbaşına geldiği 1994'ten, AKP'nin iktidara geldiği 2002'ye kadar hakkında 169 soruşturma açıldığını belirten Nazlıaka, 2002'den bu yana Gökçek ile ilgili sayısız suç duyurusunda bulunulduğunun altını çizdi.



Buna rağmen hiçbiriyle ilgili inceleme, soruşturma dosyası açılmadığını öne süren Aylin Nazlıaka, "AKP döneminde iktidar ile Gökçek el ele vererek tüm usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üzerini örtmüştür" görüşünü savundu.



Cumhuriyetin miraslarının nasıl teker teker katledildiğini, yok edildiğini dile getiren Nazlıaka, Atatürk Orman Çiftliği jandarma karakolu, Etibank binası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü binası, Atatürk Orman Çiftliği işçi memur lokantası, Kumrular ikamet sitesi, EGO hangarları, Marmara Köşkü, Baraj Gazinosu, Danıştay binası, İller Bankası binası, Maltepe Havagazı fabrikasının yıkılan yerler arasında olduğunu anlattı.



Ankaragücü'nün de Gökçek'ten nasibini aldığını ifade eden Nazlıaka, siyasi rantlarla kurulan Osmanlıspor adına Ankaragücü'nün harcandığını belirtti. Nazlıaka, "Cumhurbaşkanı ile müze konusunu görüştüğünü söyledi. Müze diye diye kendisi müzelik olacak. Ankaragücü'nün müzesinde hak ettiği şekilde, onursuz bir şeklide anılacak. Ankaragüçlüler onu hiçbir zaman unutmayacaklar. " diye konuştu.



Böyle bir istifa kararı alındı diye kimsenin kendilerinden saraya selam göndermesini beklememesi gerektiğini vurgulayan Nazlıaka, Gökçek'in temsil ettiği zihniyetin belli olduğuna dikkati çekerek, "Gökçek istifa edince suçlarından arınmayacaktır. Kentimizi telefasi olmayan zararlara uğrattı. Kent suçlusudur" değerlendirmesinde bulundu.