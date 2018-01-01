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Aylin Nazlıaka'nın acı günü

Aylin Nazlıaka, "Sabaha karşı babamızı, canımızın bir parçasını kaybettik" açıklaması yaptı

Aylin Nazlıaka'nın acı günü

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nazlıaka, 2003 yılında çekilen kendisinin, kocasının, oğlunun ve Zeki Nazlıaka'nın olduğu fotoğrafı paylaştı.

Aylin Nazlıaka şunları yazdı:

Sabaha karşı babamızı, canımızın bir parçasını kaybettik. Sözün bittiği yerdeyiz. O’nunla ilgili tüm anılarım çok taze, çok güzel. Bir kez bile birbirimizi kırmadık, üzmedik, üzülmedik. Hep sevgiyi çoğalttık, aile olmanın güzelliklerini yaşadık. Bir ve beraber olmanın, dayanışmanın gücünü hissettik. Hep herkesi düşünen, hep fedakar, hep nazik...yeri doldurulamaz...

Bu fotoğraf 2003 yılında çekilmişti. Kocam, babamız #ZekiNazlıaka ve oğlum Berke ile ağaçtan meyva topladığımız bol kahkahalı günlerden biri...

ulusal.com.tr

Etiketler; #aylin nazlıaka #zeki nazlıaka #ankara
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