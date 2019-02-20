Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “23 Eylül 2012'den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırmış bulunmaktayız. Yapılan başvuruları karşılama oranımız da her geçen yıl artmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu için Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi.



Törene, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YSK Başkanı Sadi Güven, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve yeni üye Yıldız Seferinoğlu, konukları kapıda karşıladı.



Törende konuşan Arslan, Seferinoğlu'nun engin tecrübesiyle Anayasa Mahkemesine katkılar yapacağına inandığını dile getirdi.



Evrensel bir uygulama olan kamusal görev ifa eden kişilerin yemin etmesinin bir sadakat ve taahhüt beyanı olduğunu aktaran Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak göreve başlarken, Anayasayı ve temel hak ve hürriyetleri koruyacaklarına söz verdiklerini belirtti.



Arslan, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu bağlamda Anayasada ifadesini bulan ve milli hedefimiz olan çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma ancak tüm kural ve kurumlarıyla hukuk devletinin tesisiyle mümkündür. Tam da bu nedenle hukuk devleti anayasal kimliğimizin temeline yerleştirilmiştir" diye konuştu.



DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK



Anayasa Mahkemesine tanınan bireysel başvuru hakkının temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından bir milat olduğunu ifade eden Arslan, “Devrim niteliğindeki bu değişiklik, Türkiye'de anayasa yargısının bireysel başvurudan önce ve sonra olmak üzere iki dönemde incelenmesi sonucunu doğurmuştur” dedi.



Anayasa Mahkemesinin artan iş yüküne rağmen bireysel başvuruları makul sürede sonuçlandırmaya gayret gösterdiğine işaret eden Arslan, "23 Eylül 2012'den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırmış bulunmaktayız. Yapılan başvuruları karşılama oranımız da her geçen yıl artmaktadır" diye konuştu.



Arslan, geçen yıl mahkemeye 38 bin civarında başvuru yapıldığını, aynı yıl içinde 35 bin başvurunun sonuçlandığını aktardı.



Hedeflerinin bu oranı yüzde yüze çıkarmak olduğunu belirten Arslan, "Çünkü önümüzde 40 bin civarında derdest bireysel başvuru dosyası var. Hedefimiz bu başvuruları mümkün olduğu kadar makul süre içinde sonuçlandırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.