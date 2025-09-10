AYM, CHP'nin kurultay davasına bakan mahkemenin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin davaya bakan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı iptal başvurusunu reddetti. Gerekçe olarak "davada uygulanacak kuralın bulunmaması" gösterildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen dava kapsamında kritik bir karar verdi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "görevsizlik" kararlarına ilişkin düzenlemesinin iptali için yaptığı başvuru AYM tarafından değerlendirildi. Yüksek Mahkeme, yapılan başvuruyu "davada uygulanacak kural olmadığından" dolayı reddetti.

AYM'nin gerekçeli kararında, mahkemenin başvurusunun somut norm denetimi açısından uygun olmadığı vurgulandı. Böylece CHP kurultayındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin dava süreci, asliye ceza mahkemesinde devam edecek.

DAVA 4 KASIM'DA GÖRÜLECEK

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair usulsüzlük iddialarıyla ilgili dava, 4 Kasım tarihinde Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Söz konusu dava, kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açıldı.

Davanın açıldığı mahkeme, daha önce "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Ancak ağır ceza mahkemesi de aynı şekilde "görevsizlik" kararı verince dosya, istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, davanın "asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine" hükmederek, dosyayı yeniden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade etti. İade edilen dosya sonrası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki "görevsizlik" kararlarına ilişkin düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Aynı zamanda davanın görülmesini 4 Kasım saat 09.00'a erteledi.

