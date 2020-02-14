AYM'den işçi lehine karar

Grev kararının ertelenmesini anayasaya aykırı buldu, iptal kararı verdi.

2018 yılında şehir içi toplu taşıma ve bankacılık hizmetlerindeki işçilerin grevlerinin ertelenmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle birlikte Bakanlar Kurulu bu sektördeki işçilerin grev kararını 60 gün süreyle erteleyebiliyordu. Ancak CHP bu düzenlemenin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, işçileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, iki sektörde çalışan işçilerin grev ertelemesinin “Anayasaya aykırı” olduğuna oy birliğiyle karar verildi. Düzenlemenin iptal edilmesine hükmedildi.

Kararda, temel hizmet sayılamayacak bir sektörde iktisadi kaygılarla grev hakkının sınırlanmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Grev hakkının tanınmaması halinde toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğünün de anlamının kalamayacağı ifade edildi.

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