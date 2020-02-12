AYM'den Kanal İstanbul kararı
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini oy birliğiyle reddetti.
GÜNDEM 12.02.2020, 02:39 12.02.2020, 00:04
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini oy birliğiyle reddetti.
Cumhuriyet Halk Partisi, Grup Başkanvekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.
CHP, yap-işlet-devlet modeline ilişkin yasaya eklenen "...Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri..." ibaresinin iptal edilmesini istedi.
Yüksek Mahkeme, ibarenin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti.