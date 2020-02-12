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AYM'den Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini oy birliğiyle reddetti.

GÜNDEM 12.02.2020, 02:39 12.02.2020, 00:04
AYM'den Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini oy birliğiyle reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Grup Başkanvekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

CHP, yap-işlet-devlet modeline ilişkin yasaya eklenen "...Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri..." ibaresinin iptal edilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme, ibarenin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti.

#anayasa mahkemesi #kanal istanbul
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