AYM iptal talebini reddetti: Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başvurusu üzerine, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini sağlayan düzenlemeyi inceledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Yüksek Mahkeme, yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vererek söz konusu iptal istemini reddetti.

CHP'NİN "GÖÇÜ TETİKLER" İTİRAZINA YÜKSEK MAHKEME'DEN RET

2025 tarihli 7551 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. maddesinde bir değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik kapsamında yasaya eklenen "Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülür." kuralının iptali için CHP tarafından AYM'ye başvuru yapıldı.

Başvuru dilekçesinde, bu düzenlemenin kamu yararı taşımadığı ve belde ile köylerdeki nüfus kaybını artıracağı savunuldu. Uygulamanın, nüfusun büyükşehirler gibi daha kalabalık idari birimlerde yoğunlaşmasına yol açacağı öne sürüldü. Ayrıca, dinamik nüfus sayım sistemi verilerine dayalı idari yapıların aniden değiştirilmesinin hukuki belirlilik ve güvenlik ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi. Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme ise bu itirazları yerinde bulmayarak düzenlemeyi Anayasa'ya uygun buldu.

''KANUNİ BİR ENGEL YOK''

Yayımlanan kararın gerekçesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda veya kanun düzeyindeki farklı bir mevzuatta, belediyelerin ve köylerin kurulması ile tüzel kişiliklerinin kaldırılması süreçlerine dair hangi makamın hangi usulde karar vereceğinin belirtilmediği hatırlatıldı. Belediyelerin kurulması ve tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğu vurgulanan kararda, "Bu itibarla kuralda Anayasa'nın 123. maddesine aykırı bir yön bulunmamaktadır." denildi.

Mahkeme, belediyelerin tüzel kişilikleri kaldırılırken yöre halkının iradesinin korunduğunun altını çizdi. Yöre halkının beş yıllık seçim dönemi için ortaya çıkan iradesinin, dönemin sonuna kadar geçerliliğine dokunulmadığı belirtildi. Uygulama kapsamında, belediyenin tüzel kişiliği kaldırıldıktan sonra da yöre halkına, köy tüzel kişiliğinin organlarını oluşturmak üzere seçme hakkını kullanma imkanı tanınıyor.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanun'un 11. maddesinde bu dönüşüme ilişkin usul ve esasların ayrıntılı şekilde yer aldığı ifade edilerek, "Kuralın bu yönüyle kapsamının açık, net ve anlaşılır bir şekilde düzenlendiği sonucuna ulaşılmıştır." tespiti yapıldı.

"DAHA VERİMLİ HİZMET" HEDEFİYLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

AYM kararında, iptali istenen yasal değişikliğin "daha etkin ve verimli bir kamusal hizmet sağlamak" amacını taşıdığına dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme'nin karar metninde kanun koyucunun takdir yetkisine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:"Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin usul ve esaslarının kanunda düzenlendiği ve belediyelerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanmasının öngörüldüğü gözetildiğinde, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında ihdas edildiği anlaşılan kuralın hukuk devleti ilkesi ile kamu tüzel kişiliğinin kanunla kaldırılması ve mahalli idarelerin özerkliği ilkeleriyle çelişen bir yönü bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir."