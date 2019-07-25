AYM kıyı işgalini durdurdu

Anayasa Mahkemesi, kıyı işgallerini durduracak emsal bir karara imza attı. Van Gölü kıyısındaki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün inşaatı durduruldu. Kararın kamunun elinden alınarak özelleştirilen tüm kıyı şeritleri için emsal olması bekleniyor.

Van Gölü, yöre halkının deyimi ile Van Denizi kıyısında yükselen Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşaatı durduruldu.



Ahlat'taki inşaat yargıya taşınmış, Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü.



Anayasa Mahkemesi, kararını açıkladı. Kıyı ve sahil şeritlerinde mevzuat dışı yapılaşmaya açan düzenlemeyi iptal etti.



Kıyı ve sahil şeritlerinde mevzuat dışı yapılaşmaya açan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi.



AYM'DEN EMSAL KIYI KARARI

"Devletin gözetim ve denetim görevini yerine getirmesini sağlayacak kurallara yer verilmeksizin belirli alanlardaki yapılaşmaların kanundaki sınırlamalardan istisna tutulması, Anayasa’nın 43 ve 56’ncı maddelerinde belirtilen kıyı ve çevrenin korunmasına ilişkin hükümlerin uygulanma imkanını ortadan kaldırdığı gibi hukuki belirsizliğe de yol açmaktadır. Söz konusu belirsizliğin ortadan kaldırılması, devletin gözetim ve denetim yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için kurallara konu yerlerde Anayasa’da öngörülen ilkelere uygun yasal düzenleme yapılması zorunludur. Bu zorunluluğun gereğini yerine getirmeyen kurallar, Anayasa ile bağdaşmamaktadır."



AYM'de oy çokluğu ile alınan karar, tüm kıyı şeritleri için emsal anlamı taşıyor.



Çandarlı Limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez Limanı, Rize dolgu alanlarının da içinde yer aldığı çok sayıda kıyı şeridinde yargı yolu açıldı.



Kıyı koruma kanunlarına aykırı yapılan bölümler için "Kanuna aykırılık" gerekçesiyle dava açılabilecek.





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