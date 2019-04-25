Anayasa Mahkemesi'nin 57'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İki isim Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının ardından ilk kez bir araya geldi. Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın FETÖ ile mücadele, bağımsız yargı ve kuvvetler ayrılığına ilişkin yaptığı vurgular dikkat çekti.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Törende FETÖ'ye ilişkin verilen mesajlar dikkat çekti.



Anayasa Mahkemesi'nin 57'inci kuruluş yıl dönümü Yüce Divan Salonunda yapılan törenle kutlandı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'taki saldırının ardından ilk kez bir araya geldi.



İki isim, Anayasa Mahkemesi'nin 57'inci kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiğinde tüm protokoldekilerle birlikte Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı.



İki isim arasında bir sohbet olmadı. Ancak Kılıçdaroğlu, Levent Gök ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören öncesi yaptığı uzun sohbet dikkat çekti. Sohbete daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar da katıldı.



AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın törende yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. 'Yargı hiçbir gücün etkisi altında kalmamalı'' uyarısı yaptı Arslan. "Her türlü paralel yapıya" karşı bağımsız mahkemelerin önemine değindi.



Arslan kuvvetler ayrılığının önemine ilişkin de konuştu.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın gündeminde yüksek mahkemedeki iş yükü de vardı.





ulusal.com.tr