AYM'den Ceza Kanunu Hükmüne İptal

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen fırkasını iptal etmesi tartışma konusu oldu.



Yüksek mahkemesi, TCK'nın 220,’nci maddesinin 6’ncı fıkrası oy birliğiyle iptal etti.



Peki, bu karar davaları etkileyecek mi? Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Nusret Senem, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast’a "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan açılan dava yüksek yargı kararıyla etkilenecek mi? Avukat Nusret Senem kamuoyunda yanıtı merak edilen bu soruya yanıt verdi.

"Ogün Samast lehine bir durum yaratmaz bu iptal kararı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında sevk maddesini değiştirerek örgüt üyeliğinden ceza isteyebilir. Ayrıca ceza mahkemeleri suç tipini belirlemede yetki sahibidir. Savunma esnasında sanıktan hangi eylemin hangi suç tipini ihlal ettiğini belirleyerek sanıktan ek savunma yapmasını isteyebilir. Zaten Samast örgüt üyesi."

Avukat Senem, yasanın ilgili bendinin iptali ile haksız ceza hükümlerinin de engelleyeceğini belirtti.

"Biz buna ceza hukukunda kanunilik ve belirlilik ilkesi diyoruz. Bu şekilde net olarak tanımlanmamış suçlar birçok haksız hükme neden oluyor. Bu bakımdan yerinde bir iptal kararı olduğunu değerlendiriyorum."