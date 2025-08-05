AYM’den Devlet Denetleme Kurulu kararı: CHP’nin iptal başvurusu reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 17 Kasım 2023 tarihli ve 154 numaralı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yer alan bazı düzenlemelerin iptali istemini karara bağladı. CHP, ilgili değişikliklerin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

BAZI MADDELER HAKKINDA “KARAR VERİLMEYE YER YOK” KARARI

AYM, “Denetçilerin, kurul başkanının talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından geçici veya süreli olarak görevlendirilmesi”ne ilişkin düzenlemenin, 2024 yılında değiştirilmiş olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Bu maddeye ilişkin iptal talebi, hukuki dayanağı kalmadığı gerekçesiyle reddedilmiş oldu.

SEKRETERLİK DÜZENLEMESİ ANAYASA’YA UYGUN BULUNDU

AYM, “Kurul sekreterliğine atanan veya görevlendirilen personelin idari birimlere dağılımının DDK Başkanı tarafından belirleneceğine” dair düzenlemeyi de değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediğine karar vererek, iptal istemini reddetti.

CHP’nin ayrıca, “DDK Başkan ve üyeleri ile diğer personelin istihdam ve terfi yönünden tabi olacağı hükümleri belirleyen düzenlemenin yürürlükten kaldırılması”nın da iptali için yaptığı başvuru AYM tarafından değerlendirmeye alındı. Mahkeme, personelin istihdamına ilişkin düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılamayacağını belirterek, bu nedenle mevcut düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasının Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti. AYM, bu başlığı da iptal etmeye gerek görmedi.