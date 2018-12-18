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Ayn El Arab'da PKK'lıların kazdığı hendekler görüntülendi

Pentogan'dan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin açıklama geldi. Sözcü Albay Rob Manning, "Türkiye ile tüm konularda koordinasyon içindeyiz." dedi.

Ayn El Arab'da PKK'lıların kazdığı hendekler görüntülendi

Görüntüler, Suriye'de PKK'nın işgal ettiği Ayn el Arab'tan... Dronla çekilen görüntülerde PKK'nın hendekleri ilk kez bu kadar net görüldü.

Ayn el Arab, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında yer alıyor. Teröristler Fırat operasyonun buradan başlaması ihtimaline karşı önlem almaya devam ediyor.

PKK'lılar sınır hattına yakın bir bölgede hendek kazdı. 

Mevzileri birbirine bağlamak için hendek kazan teröristlerin iş makineleriyle bu hendeklere beton döktüğü ortaya çıktı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #aynl el arab #hendek #pkk #fıratın doğusu
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