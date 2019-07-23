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CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Aynı binada üç saat arayla ikinci yangın

İstanbul Ümraniye'de aynı binada üç saat arayla ikinci kez yangın çıktı.

Aynı binada üç saat arayla ikinci yangın

Ümraniye'de aynı binada üç saat arayla ikinci kez yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 3 saat önce çatısındaki yangın söndürülen Huzur Mahallesi Ravza Sokak'taki üç katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay erine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıkları, ikinci yangının camı açık kalan yatak odasında başladığını, itfaiyenin bir önceki yangında yeterli soğutma yapmadığı için ateşin yalıtım malzemesinden sıçradığını iddia etti.

Yangında evde kimsenin bulunmaması dolayısıyla herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı


Kaynak: AA
Etiketler; #ümraniye
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