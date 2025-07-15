Aynı tarifede eskiye zam, yeniye indirim! Türkiye numara taşımada Avrupa’yı solladı

Türkiye’de cep telefonu kullanıcıları her geçen yıl daha ucuz tarifelerin peşinden operatör değiştiriyor. Aynı tarifeyi yeni müşterilere ortalama 200 TL’ye sunan GSM operatörleri, eski müşterilere aynı paketi 400 TL’ye kadar faturalandırınca, kullanıcılar sadakatlerini kaybedip numara taşıma yoluna gidiyor.

Ekonomim’e göre, taahhüt süresi dolan tüketiciler, yüksek faturalarla karşılaşınca diğer operatörlerin sunduğu cazip tekliflere yöneliyor. Bu nedenle Türkiye, numara taşıma işlemlerinde Avrupa’nın yaklaşık 4 katı seviyeye ulaştı.

REKOR SEVİYEDE GEÇİŞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2024 yılı sonuna kadar toplam 190 milyon numara taşıma işlemi yapıldı. Sadece 2024’ün son çeyreğinde yaklaşık 4,4 milyon kişi operatör değiştirdi. Bir önceki çeyreğe göre mobil numara taşıma oranı yüzde 26 arttı. Yıl boyunca ise bu rakam 12,6 milyonu aştı.

Özellikle düşük ve orta segmentteki tarifelerde, yeni ve eski müşteri arasındaki fark yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Bu durum, fiyat sadakatini zedeliyor ve tüketiciyi taşıma yönünde motive ediyor.

OPERATÖRLERDEN SAVUNMA GELDİ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yeni müşteri kampanyalarının sert rekabet ortamında zorunlu hale geldiğini belirterek, “Biz eski müşterilerimize de kullanımlarına göre iyi bir tarife belirlemeye çalışıyoruz. Ancak yeni müşteri kazanımı için yapılan kampanyalara cevap vermek zorunda da kalıyoruz” dedi.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden ise mevcut ve yeni müşteri arasındaki fiyat farklılaşmasının tüm dünyada uygulanan bir sistem olduğunu ifade ederek, “Abonelik sistemi olan tüm pazarlarda bu sistem uygulanıyor. Bu da normal bir uygulama” değerlendirmesinde bulundu.

FATURALI ABONE SAYISI ARTIYOR

BTK’nın 2024 yılı 4. çeyrek verilerine göre faturalı hat kullanıcı sayısı yıllık bazda yüzde 15,8 artarak 62,9 milyona ulaştı. Bu artışta, yüksek veri tüketimi ve faturalı abonelere sunulan cazip teklifler etkili oldu.

BTK raporuna göre 2024’te Türkiye’de mobil kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) yıllık bazda yüzde 76 artış göstererek 130 TL’den 230 TL’ye yükseldi. Ancak bu rakam hâlâ Avrupa ortalamasının gerisinde. Türkiye’deki ortalama ARPU değeri 6,24 Euro iken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu rakam 13 ila 17 Euro arasında değişiyor.