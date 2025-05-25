Ayşe Barım davasında şaşırtan iddia: İhbarı dolandırıcılıktan sabıkalı isim yapmış!

Gezi Direnişi ile bağlantılı olduğu öne sürülen menajer Ayşe Barım’ın tutukluluğu sürerken, davaya ilişkin yeni bilgiler kamuoyunun gündemine düştü. Sanatçıları eylemlere yönlendirmekle suçlanan Barım’ın davası, 7 Temmuz’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İHBAR MESAJI MAHKEMEYE ULAŞTI

Tele1’in haberine göre, duruşma öncesinde mahkemeye ulaşan bir ihbar mesajı, davaya farklı bir boyut kazandırdı. İhbarda, ülkenin ekonomik ve toplumsal istikrarını tehdit ettiği iddia edilen kişi ve yapılar hakkında kapsamlı ifadeler yer aldı. Mahkeme, söz konusu ihbarın ciddiyetini değerlendirmeye alarak kimlik tespiti talebinde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde, ihbarın Sedat Gül isimli kişi tarafından yapıldığı belirlendi. Resmi kayıtlara göre Gül, geçmişte “resmi belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “Türk Ticaret Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan adli işlem görmüş bir isim.