12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında savcılık esas hakkındaki mütalaasını İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Savc, suç vasfını değiştirerek Barım’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi: Savcılık suç vasfını değiştirdi
Son dakika.. Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla uzun süredir yargılanan ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında savcılık esas hakkındaki mütalaasını İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Bu gelişme, yarın görülecek karar duruşması öncesi yaşandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 22 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde suç vasfının değiştiğini belirterek bu kez “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemleri sürecinde ajansına bağlı sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanmış, 248 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1 Ekim’de tahliye edilmişti.

GEZİ PARKI EYLEMLERİ

Savcılık mütalaasında, Gezi Parkı eylemlerinin bir organizasyon dahilinde, planlı ve sistemli biçimde yürütüldüğü, Barım’ın toplumda yüksek görünürlüğe sahip sanatçılar üzerinden bu süreçte rol aldığı ileri sürüldü. Faaliyetlerin sosyal medya ve sahada koordineli yürütüldüğü belirtilerek, bu sürecin sadece demokratik protesto olmadığı, hedefin kaos ve kargaşa yaratmak olduğu iddia edildi.

Mütalaada ayrıca Barım’ın, menajerlik şirketine bağlı sanatçılarla organize biçimde Gezi Parkı’nda buluştuğu ve bazı sanatçıların bildiri okuduğunun tespit edildiği, şirket ile sanatçı hesaplarının eşgüdümlü kullanıldığı ifade edildi.

Savcılığın görüşünde, bu süreçte oluşan karmaşanın yasa dışı silahlı örgütler ile marjinal grupların faaliyetlerine uygun zemin hazırladığı, hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçuna iştirak edildiği iddiasına yer verildi.

Mütalaada ayrıca, Barım’ın bazı ana sanıklarla doğrudan irtibatlı olduğu ve iletişim kayıtlarının bu temasları doğruladığı ileri sürüldü.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS”

Savcılık mütalaasında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin ilgili bir kararına atıf yapılarak, Gezi Parkı eylemlerinin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçunu oluşturduğu görüşü benimsendi.

Ayşe Barım hakkındaki kararın yarın yapılacak duruşmada açıklanması bekleniyor.

Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi
