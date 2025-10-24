Ayşe Barım'ın tutuklama kararı kaldırıldı! Adli Tıp raporu gerekçe oldu

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, kararın gerekçesi Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor oldu. Raporda, “Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı”ifade edildi.

Bu raporun ardından, Ayşe Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.