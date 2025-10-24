Ayşe Barım'ın tutuklama kararı kaldırıldı! Adli Tıp raporu gerekçe oldu
Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Barım’ın cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı, hastane şartlarında tedavisinin sürmesi gerektiği belirtildi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.
Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, kararın gerekçesi Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor oldu. Raporda, “Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı”ifade edildi.
Bu raporun ardından, Ayşe Barım hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.