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Ayşe Debbaşoğlu'nun yürek ısıtan mektubu

Üretenlerin, mücadele edenlerin, vatanseverlerin, ben değil "biz" diyenlerin kanalıdır Ulusal Kanal. Gücünü Türk Milleti'nden alır. Siz değerli izleyenlerin ve buradaki arkadaşlarımızın her birinin emeğiyle hem mücadelenin ön cephesinde savaşır, hem de bir aile sıcaklığını içinde barındırır. Ailemizden Ayşe Debbaşoğlu'ndan bahsedeceğiz şimdi size. Ayşe Hanım bir çiftçi. Aynı zamanda bir fedai. Ulusal Kanal fedaisi, vatan fedaisi... Alın teriyle kazandığı parayı Ulusal Kanal'a gönderdi Ayşe Debbaşoğlu, yanında bir de çay. Ulusal Kanal ekranlarından kendisine selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Birlikte güçleniyoruz, güçlenmeye de devam edeceğiz.

Ayşe Debbaşoğlu'nun yürek ısıtan mektubu

Görüntülerdeki kolinin içerisinde bolca çay, bir de zarf var.

Zarfın içinde ise yürekleri ısıtan bir mektup ve 200 lira.

Ulusal Kanal gönüllüsü, fedaisi çiftçi Ayşe Debbaşoğlu Mersin'nden İstanbul'a, Deva Çıkmazı'na gönderdi bu koliyi. O koli Ulusal Kanal çalışanlarının her birine umut oldu, heyecan oldu, seviç oldu, azim oldu.

Binbir emekle, alnının teriyle kazandığı parayı Ulusal Kanal İMECE'sine destek olmak için gönderrdi Ayşe Hanım. Mektubunda anlattı bir bir...

"İstediğiniz malzemeleri gönderecektim ama size telefon açtıktan sonra, ödeme almaya gittim. 1.500 TL vereceklerdi. Hepsini size harcayacaktım. 500 TL verdiler. 200 TL de nakit gönderiyorum, belki diş ağrınıza kullanırsınız. Saygıularımla, çiftçi Ayşe Debbaşoğlu"

Ulusal Kanal'ın gerçek sahibi halktır. Gücünü Türk Milleti'nden alır. Ayşe Debbaşoğlu da Ulusal Kanal'ın gerçek sahiplerinden sadece biri.

Ulusal Kanal çalışanları olarak, kanalımızı emeğiyle güzelleştiren bütün gönüllülerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

HABER: SEDA ANIK
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #ayşe debbaşoğlu #ulusal kanal #Ulusal Gönüllüleri #deva çıkmazı
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