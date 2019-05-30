Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı adlı kitabında pedofili içeren cümlelerin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışma büyüyor. Şevki ile benzer ifadeleri kullanan Elif Şafak gibi yazarların neden ödüllere boğulduğu tartışılırken, Ayşe Kulin'in 'Gece Sesleri' ve Duygu Asena'nın 'Paramparça' kitaplarına pedofili tepkisi gösteriliyor

Abdullah Şevki'nin Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'ndan çıkan Zümrüt Apartmanı isimli kitabında, küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki şehvetli bir biçimde anlatılmış, bu satırların ortaya çıkmasının ardından Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi gözaltına alınmıştı.



Şevki'nin kitabının ardından sosyal medyada başlayan pedofili tepkisi, benzer hikayeler yazan ve bugüne kadar ödüllere boğulan yazarlara yöneldi. Elif Şafak'ın 'Mahrem' adlı kitabında benzer bir hikaye kaleme aldığı ortaya çıkınca, sosyal medyada pedofili içeren kitaplara tepki gösterildi. Ünlü yazarlar Ayşe Kulin ile Duygu Asena'ya tepkiler gösterildi.



Ayşe Kulin'in 'Gece Sesleri' adlı kitabında, küçük bir bebeğin cinsel bir araç olarak kullanılması tasvir edilmiş.



Duygu Asena'nın 'Paramparça' kitabında da pedofili içeren ifadeler kullanılmış.



Yazarlar sosyal medyada büyük tepki toplarken, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri konuyu gündemde tutacaklarını ve çürümüşlüğe izin vermeyeceklerini belirtti.



ulusal.com.tr