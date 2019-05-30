Abdullah Şevki isimli yazarın Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan iğrenç pedofili satırlarının ardından Elif Şafak'ın Mahrem isimli kitabına da pedofili tepkileri gösteriliyor. Ünlü yazar Ayşe Kulin'in Gece Sesleri isimli kitabında da pedofili içerikli cümlelere rastlanması dikkatleri çekti ve kullanıcılar sosyal medyadan tepki mesajı yağdırdı

Ayşe Kulin Gece sesleri kitabındaki pedofili satırlarıyla gündemde. Abdullah Şevki Zümrüt Apartmanı kitabının ardından birçok kitapta pedofili satırlar dikkat çekmeye ve ifşa edilmeye başladı.



Ünlü yazar Ayşe kulin'in Gece Sesleri kitabına da pedofili tepkileri gösteriliyor.



Ünlü yazar Ayşe Kulin'in Gece Sesleri isimli kitabında da pedofili içerikli cümlelere rastlanması dikkatleri çekti ve kullanıcılar sosyal medyadan tepki mesajı yağdırdı.



AYŞE KULİN'İN KİTABINDA DA AYNI TÜRDEN SÖZLER



Ayşe Kulin'in kitabı Gece Sesleri'nde de Abdullah Şevki ve Elif Şafak'ın kitaplarında rastlanan türden pedofili içerikli cümlelere yer verildiğinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada kullanıcıların tepkisi sert oldu! Binlerce kullanıcı sosyal medya üzerinden Ayşe Kulin ve kitabına tepki mesajı gönderdi.



AYŞE KULİN KİMDİR?



1941 yılında İstanbul‘da doğdu. Çerkez asıllı annesi Hatice Sitare, Osmanlı’nın son Maliye Nazırı Reşat Bey’in torununun kızıdır. Almanya’da inşaat mühendisliği okuyan babası Muhittin Kulin ise Devlet Su İşleri’i kuran ve kurumun başına atanan ilk kişidir. Ayşe Kulin doğduktan kısa bir süre sonra ailesi Ankara’ya taşındı.



“Çok güzel ve geniş bir aileye doğdum. Sevgi görerek, şımartılarak büyütüldüm. Babam beni doğduğumdan itibaren a ile ç’nin arasını uzatarak Boşnakça ‘kedicik’ anlamına gelen ‘maço’ diye çağırırdı. Baba tarafım Boşnak, anne tarafım Çerkez. Bu yüzden her iki taraftaki büyüklerim uzun yaşadılar. Anneannemin annesi ve babasını da gördüm. Hayatımın en mutlu dönemi çocukluk yıllarımdır. Babama hep çok düşkündüm. Babamı çok özlerdim. Babam hep Anadolu'da bir yerlerde ya bir baraj yapıyor olurdu ya bir yol, ya elektrik getiriyor olurdu."

