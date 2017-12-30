Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti. Selen'in cenaze törenine dair bilgiler açıklandı

Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti.



Selen'in cenazesi 31 Aralık Pazar 13.00'te Feriköy Mezarlığına defnedilecek.



AYŞE SELEN KİMDİR?



Ocak 1955 tarihinde dünyaya gelen Selen, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.



Çok sayıda tiyatro oyununda sahneye çıkan Selen, aralarında Kapalı Çarşı, Leyla ile Mecnun, Çoban Yıldızı'nın da bulunduğu TV dizileri için de kamera karşısına geçti.



Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik de yapmaktaydı.



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