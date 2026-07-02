Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni gelişme: Otopsi raporu ortaya çıktı!

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son celsesinde ara karar açıklandı. 11 Temmuz tarihinde işlenen cinayete ilişkin duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Koç ve bazı tutuklu sanıklar ile iki müşteki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılım sağladı. Duruşma salonunda ise dört tutuklu ve bir tutuksuz sanık, maktulün ikiz kardeşi müşteki Esra Tokyaz ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaasını sunmasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek karar duruşmasını 9 Eylül tarihine erteledi. Gelecek celsede mahkemenin nihai kararını açıklaması bekleniyor.

KANLAR İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İDDİANAMEDE

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede maktul olarak Ayşe Tokyaz, müşteki olarak ikiz kardeşi Esra Tokyaz, şüpheli olarak ise 38 yaşındaki Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9 kişi yer alıyor. Dosyaya giren detaylara göre, cinayet sürecindeki ilk şüpheler müşteki Esra Tokyaz'ın olayın yaşandığı gün Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezi'ne giderek verdiği ifadeyle resmiyet kazandı.

Tutanaklara geçen ifadesinde Esra Tokyaz, kız kardeşi Ayşe ile telefon üzerinden görüntülü bir görüşme yaptığını, bu esnada kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğunu ve kanlar içinde kaldığını anlattı. Kardeşinin, şüpheli Cemil Koç tarafından darbedildiğini söyleyip kendisine adres gönderdiğini belirten Esra Tokyaz, vakit kaybetmeden verilen konuma gitti. İddianamede, kapıyı açan Cemil Koç'un kardeşinin içeride olmadığını söylemesi üzerine abla Tokyaz'ın üç gün boyunca Ayşe'yi aradığı, bulamayınca da karakola giderek şüpheliden kardeşini darbedip alıkoyduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu mahkemeye ulaştı. İncelenen raporda, 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın vücudunda kokain maddesi çeşitlerinin bulunduğu, safra kesesi ve idrarında uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlandığı, vücut sıvılarında ise uyarıcı madde metabolitleri tespit edildiği aktarıldı. Otopsi bulgularına göre maktulün kafatasında ve alt dudağında darp izleri ile kıyafetlerinde kan lekeleri saptandı. Kesin ölüm nedeninin ise künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte gelişen beyin kanaması olduğu tespit edildi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, faillerin alması istenen cezalar da belirlendi. Eski polis memuru Cemil Koç hakkında "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından ayrıca 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturmada cinayete iştirak ettiği belirlenen Oğuz Kal için de "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosyada yargılanan diğer tutuklu 7 sanığın ise "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçlaması kapsamında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.