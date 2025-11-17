Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame tamamlandı: Eski polis için istenen ceza belli oldu

İstanbul Küçükçekmece'de işlenen ve Türkiye'yi yasa boğan kadın cinayetinde adli süreç yeni bir aşamaya taşındı. Eski polis memuru Cemil Koç tarafından hayattan koparılan ve cansız bedeni bir valiz içerisinde Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne dair yürütülen kapsamlı soruşturma neticelendi.

Hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık, sanık Cemil Koç hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasının yanı sıra diğer suçlardan da 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

VAHŞETİN ARDINDAN İHRAÇ EDİLEN POLİS ÇIKTI

Soruşturma dosyasındaki detaylar, 13 Temmuz'da Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarında bulunan valizle ortaya çıkmıştı. Emniyet birimlerinin titiz takibi sonucu, Ayşe Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki ikametine gittiği, cinayetin burada işlendiği ve cesedin valize konularak taşındığı belirlenmişti.

Şüpheli Cemil Koç'un sicili de mercek altına alındı. Zanlının daha önce "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarına karıştığı gerekçesiyle polislik mesleğinden ihraç edildiği saptandı. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle genişleyen soruşturmada, aralarında Koç'un ve bazı polislerin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Sürecin devamında, cinayetle bağlantılı olduğu ve bilgi sızdırdığı öne sürülen 4'ü polis olmak üzere 5 şüpheli daha cezaevine gönderildi.

İddianamenin en çarpıcı bölümlerinden biri, emniyet içindeki bilgi akışının nasıl sağlandığına dair tespitler oldu. Cemil Koç'un savcılıktaki ifadesinden haberdar olduğunu beyan etmesi üzerine, 'kasten öldürme' şüphelisi hakkındaki gizli bilgileri kimlerin paylaştığı araştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın incelemeleri sonucunda, cinayetten sadece bir gün sonra Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru N.Ç.'nin Polnet-4 ekranı üzerinden olaya ait kayıtlara erişim sağladığı ortaya çıkarıldı.

"ŞÜPHELENDİM AMA SORGULATTIM"

İddianamede, bilgi sızdırmakla suçlanan polis memuru N.Ç.'nin itirafları yer aldı. N.Ç. ifadesinde şu detayları paylaştı:

"Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde polis memuruyum. Cemil Koç’un arkadaşıyım. Son zamanlarda Cemil beni ısrarla İstanbul’a çağırmaya başladı. En son 12 Temmuz günü saat 14.45’te, Whatsapp üzerinden arayarak yine İstanbul’a gelmem için ısrarcı oldu. Bu durumdan şüphelendim, aranmasının olduğunu düşünmeye başladım. Zira daha önce yine beni aradı, denetimli serbestliğinin bulunduğunu söyledi ve imza atmadığı taktirde ne olacağıyla ilgili benden bilgi aldı. Daha sonra bir başka memur arkadaşım Z.B.’yi arayarak, kendime ait sistem şifremi ve Cemil Koç’un T.C. kimlik numarasını vererek, aranması, yakalaması veya karıştığı olay olup olmadığını sorgulattım. Sorgulamada Z.B. bana Cemil’in ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ olayına karıştığını söyledi. Bu bilgiye ait ekranın fotoğrafını çekerek bana attı ben de Cemil’e gönderdim. Cemil benden saat 19.00 sıralarında tekrar aynı sorgulatmayı yapmamı istedi. Dışarıda olduğumu söyleyerek, sorgulama yapmadım. Ayşe Tokyaz olayı ile ilgili olarak kesinlikle Cemil Koç’a bilgi vermedim. Olay özetinin fotoğrafını Cemil’e göndermedim"

"OLAYIN ASLINI BİLSEYDİM YAPMAZDIM"

Talimatla sorgulama yapan diğer polis memuru Z.B. ise iddianameye giren ifadesinde süreci şöyle anlattı:

"Ben Malatya Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuruyum. N.Ç. ise aynı şubede çalışmış olduğum ekip şefimdir. 12 Temmuz günü saat 14.40 sıralarında ekip şefim N.Ç. beni Whatsapptan arayarak bana bir T.C. numarası ileteceğini, yakalaması olup olmadığına bakmamı, ayrıca bahse konu şahsın karışmış olduğu son olayın bilgi ve belgesini kendisine göndermemi istedi. Ben de şubeden çıkmak üzere olduğumu, sistemimi kapattığımı söyledim. N.Ç. bana kendi şifrelerini verdi, kendi sistemi üzerinden sorgulama yapmamı istedi. Ben de bahse konu T.C. numarasıyla sorgulama yaptığımda Cemil Koç’un 11 Temmuz’da bir adli olaya karışmış olduğunu, hatırladığım kadarıyla ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçuna karıştığını gördüm. Olay özetinin fotoğrafını çekerek whatsapptan N.Ç.’ye gönderdim. Ben Cemil Koç’u tanımam, daha önce hiç karşılaşmadım, kendisiyle hiçbir iletişim aracıyla iletişim kurmadım. Ben sadece ekip şefimin narkotik suçlarla ilgili bir araştırma yaptığını düşündüğüm için bahse konu sorgulamayı yaptım. Kişisel bir istek olduğundan kesinlikle şüphelenmedim. Olayın aslını bilseydim, sorgulama yapmazdım"

Hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru N.Ç.’nin, müşteki Esra Tokyaz’ın kişisel bilgilerinin yer aldığı olay özet tutanağına hukuksuz şekilde ulaşarak bunu paylaştığı vurgulandı. Diğer sanık Z.B.’nin ise N.Ç.’nin yönlendirmesiyle sorgu yaparak ve evrak fotoğrafını göndererek eyleme yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği belirtildi. İddianamede, sanıkların görev sınırlarını aşarak Cemil Koç’a bilgi aktardıkları, bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları ve mevcut delillerin yeterli şüpheyi oluşturduğu kaydedildi.