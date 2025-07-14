Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran detay! Eski polis cesedi valizle taşıdı, evi boyayıp temizlikçi yolladı

İstanbul’da yol kenarında bir valiz içinde cesedi bulunan Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın eski polis sevgilisi C.K. gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran detay! Eski polis cesedi valizle taşıdı, evi boyayıp temizlikçi yolladı
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İstanbul’da 13 Temmuz’da yol kenarındaki bir valizin içinde genç bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin, Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz’a ait olduğu belirlendi. 

Cumhuriyet’in haberine göre, Ayşe Tokyaz’ın, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve bir süre ilişki yaşadığı 38 yaşındaki eski polis memuru C.K. tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

C.K.‘nin, Tokyaz’la evlenmek istediği ancak aralarındaki yaş farkı nedeniyle Ayşe’nin bu ilişkiyi sonlandırmak istediği belirtildi.

İddiaya göre, C.K. son bir kez konuşmak bahanesiyle Ayşe’yi yalnız olarak evine çağırdı ve burada genç kadını alıkoydu. Daha sonra Ayşe Tokyaz’ın evde öldürüldüğü, cesedinin valize konularak başka bir kişiyle birlikte evden çıkarıldığı belirlendi.

CESET, EYÜPSULTAN’DA YOL KENARINA BIRAKILDI

Valizi taşıyan araçla Eyüpsultan’a gelen C.K.’nin, cesedi burada bir yol kenarına bıraktığı tespit edildi.

C.K., olay yerine çağırdığı bir arkadaşının durumu polise bildirmesi üzerine valizin yanında gözaltına alındı.

KAN İZLERİNE KARŞI EVİ KIRMIZIYA BOYADI

C.K.’nin cinayetin ardından kan lekelerini gizlemek amacıyla evi kırmızı renge boyadığı öne sürüldü. Ayrıca, cesedi bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını bir temizlikçiye gönderdiği ve kan izlerini sildirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada C.K. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. 

KIZ KARDEŞİNDEN ÇARPICI İDDİALAR

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Benim kız kardeşimi kaçırdı. Zorla yanında tutuyordu. Yüzü gözü mosmordu. ‘Siz gidin, ben buradayım. Hepinizi korumak için’ dedi. Onun yanında tehdit ediliyordu. Telefonunu kırmıştı, ulaşamıyordum.”

Esra Tokyaz, kardeşinin daha önce de şiddet gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Gözlüklerini indirdiğinde gözleri morluk içindeydi. Kabine çekip onu alıp götürmek istedim ama ‘Senin bilmediğin şeyler var, git’ dedi. Kardeşimi kurtaramadım.”

Esra Tokyaz, C.K.’nin eski polis amiri olduğunu ve “arkasının çok kuvvetli olduğunu” söylediğini belirterek, birçok kez karakola ve asayiş şubeye giderek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Ayşe Tokyaz’ın cenazesinin, Hatay Reyhanlı Aile Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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