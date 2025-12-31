Ayşe Tokyaz davasında ara karar

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada ara karar verildi. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, dosyada yer alan 9 sanıktan 8’inin tutuklu, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest olduğu belirtildi.

Duruşmada hem tutuklu sanıklar hem de taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz ile annesi Halime Tokyaz ve babası Mustafa Tokyaz duruşmayı yakından takip etti. Bu celsede müşteki olarak Esra Tokyaz’ın ifadesi alındı.

Esra Tokyaz, yaşadığı acıyı şu ifadelerle dile getirdi:

“Altı ay geçti; hâlâ yatağımda uyuyamıyorum, oturduğum yerde uyuyakalıyorum. Benim kimseden utanacak bir hâlim yok; kendimi kaybettim ve yaşadıklarımı herkese anlatıyorum. Cemil’in evinin bulunduğu sokağın adı artık Ayşe Tokyaz Sokağı, valizinin bulunduğu yer Ayşe Tokyaz Ormanı. Ayşe için bir kütüphane açıldı. Siz Ayşe’yi öldürdüğünüzü mü sanıyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Kütüphane açtık; hiç utanmıyor musunuz, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Neden hiçbiriniz yüzüme bakamıyorsunuz? Siz utanmıyor musunuz? Ben kütüphane açıyorum; benim arkadaşım, kitaplarım, bütün dosyalarım oldu. Artık bir hayatım yok, Ayşe için yaşıyorum. Cemil Koç, kendini çok akıllı, yazılımcı sanıyorsun ama senin telefonundaki şiddet görüntülerini de almıştım. Kendi çektiğin fotoğraflar, kendi telefonundan. Buna da 'yaşanmadı' de. Hepsinin kanıtı var, ses kayıtları var. Şimdi de merdivenlerden düştüğünü söylesin.”

Ayşe Tokyaz’ın avukatları, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde talepte bulundu. Mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davanın 24 Mart ve 26 Mart 2026 tarihlerinde yeniden görüleceği bildirildi.