TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım, "Sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Böyle insanlar kolay yetişmiyor, dolayısıyla ülkemiz ve sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Maalesef çok eski değerlerimizi, sinemayı bize sevdiren en büyük değerlerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Sanat camiası için toplum için o zamanın gençleri için yani bizler için çok büyük kayıp" diye konuştu

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım, Ayşen Gruda'nın yaşamını yitirmesine ilişkin, "Sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Böyle insanlar kolay yetişmiyor, dolayısıyla ülkemiz ve sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.



Yıldırım, usta sanatçı Gruda'nın Zincirlikuyu Mezarlığındaki Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.



Namaz öncesine gazetecilere açıklamada bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Tiyatro ve sinema sanatçısı, hepimizin 'domates güzeli' diye filmleriyle aklımızda yer etmiş tiyatro ve kültür-sanat dünyamıza büyük eserler kazandırmış bir sanatçı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Böyle insanlar kolay yetişmiyor, dolayısıyla ülkemiz ve sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Son görevimizi yapmak için buradayız."



Yıldırım, gazetecilerin Türk sinemasının büyük oyuncularının birer birer vefat ettiğini hatırlatması üzerine, "İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve nihayet dünyasını değiştirir. Bu hayatın vazgeçilmez bir kaidesidir. Her canlı ölümü tadacaktır diye bizim inancımıza göre ayet vardır. Dolayısıyla Allah o günümüzde yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.



"Bizler için çok büyük kayıp"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Maalesef çok eski değerlerimizi, sinemayı bize sevdiren en büyük değerlerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Sanat camiası için toplum için o zamanın gençleri için yani bizler için çok büyük kayıp. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.



Ersoy, birçok Yeşilçam oyuncusunun yaşamını yitirdiğinin ifade edilmesi üzerine şunları kaydetti:



"Yapacak bir şey yok, Allah herkese sıralı ölüm nasip etsin. Bizim görevimiz onları anlarıyla yad etmek ve yaşatmak. Önemli olan yeni sanatçıların yetişmesi için gerekli ortamı yaratmak, bunu devam ettirmek, sürekli hale getirmek. Onla ilgili gerekli düzenlemeleri, yasaları yaptık, Meclis'ten geçirdik. İnşallah yeni sanatçılara vesile olması için elimizden gerekeni yapacağız. Yapacak bir şey yok, Ayşen Gruda’yı kaybettik, geri kalanlara Allah uzun ömür versin."