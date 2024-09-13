Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İzmir'e getirildi! Otopsi işlemleri tamamlandı

Filistinlilere destek amacıyal Batı Şeria'da gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerinin katılımcıların üzerine ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Türk Hava Yolları'nın uçağıyla Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Eygi'nin cenazesi, İstanbul Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer tarafından karşılandı. İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri manga tarafından alana getirildi.

Tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Partili ilçe belediye başkanları Tevfik Göksu, Mevlüt Öztekin, Bünyamin Demir ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.

Prof. Dr. Arpaguş'un dua okumasının ardından tören sona erdi.

Aydın'a defnedilecek Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e gönderildi.

Bu arada, İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Valimiz Davut Gül, hemşehrilerimizle birlikte Filistin'de soykırımcı İsrail askerlerinin şehit ettiği vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşını İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Eygi’nin naaşı, düzenlenen törende dualarla İzmir'e uğurlandı." ifadelerine yer verildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İstanbul'dan İzmir'e getirildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı polis mangası tarafından tören alanına taşındı.

Törene, Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi ile İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı, naaşın başında dua etti.

Polis mangası tarafından cenaze aracına kadar taşınan Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaklaşık 4 saat süren otopsi işlemi sırasında amca Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi de burada bekledi.

Otopsinin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı cenaze aracına konularak Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi. Eygi'nin cenazesi, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivisti olan Ayşenur Ezgi Eygi, 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.